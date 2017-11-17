Телеведущий Малахов с супругой Шкулевой стали родителями

Красногорск, , 09:38 — REGNUM В подмосковном клиническом госпитале «Лапино» супруга известного телеведущего Андрея Малахова Наталья Шкулева родила ему первенца. Об этом сообщает портал «СтарХит».

Уточняется, что вес малыша, появившегося на свет 16 ноября в 23:30 мск, составил 4 килограмма 20 граммов, а рост — 54 сантиметра. Наталья Шкулева и ребенок чувствуют себя хорошо и сейчас отдыхают.

Телеведущий Малахов, находившийся в палате клиники, на родах не присутствовал.

«Имя ребенка нам предстоит еще выбрать — хотим посмотреть на характер малыша. Жду момента, когда смогу поменять сыну первый подгузник!», — сообщил порталу сам Малахов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телеведущий Андрей Малахов долгое время работал на «Первом канале» ведущим популярного шоу «Пусть говорят». В августе текущего года он покинул проект, причем вокруг его ухода возникла большая шумиха.

Уходя, Малахов заявил, что 25 лет работы на телеканале повлияли на его ДНК. По его словам, это было «удивительное путешествие по телевизионной дороге жизни».

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