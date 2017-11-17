В Ярославле на Советской площади откроют каток

Ярославль, , 09:37 — REGNUM Сегодня на традиционном пятничном общегородском совещании мэр Ярославля Владимир Слепцов объявил о том, что в городе начинается подготовка к празднованию Нового года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хорошая новость для горожан — на Советской площади вновь появится ледовый каток, уже успевший полюбиться многим в прошлом году. Глава города пояснил, что со следующей недели должна начаться его установка. Владимир Слепцов поручил начать завоз песка для того, чтобы сделать основание для катка. Уже позже начнется заливка льда.

Кроме того, мэр Ярославля поручил начать праздничное оформление самой площади. Туда завезут шале, чтобы вновь развернуть праздничную торговлю, установят елку. Особое внимание Владимир Слепцов обратил на праздничную подсветку. Она вновь будет выполнена в едином формате. «Никаких цветных лампочек» — строго отметил глава города.