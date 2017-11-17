Forbes подсчитал совокупный доход молодых знаменитостей

Нью-Йорк, США, , 09:16 — REGNUM Журнал Forbes составил рейтинг 30 самых высокооплачиваемых звезд спорта и шоу-бизнеса до 30 лет. Совокупный годовой доход вошедших в рейтинг знаменитостей составил $1,24 млрд, сообщает издание.

Так, самым высокооплачиваемым представителем шоу-бизнеса стал 27-летний музыкант Эйбел Тесфайе, известный под псевдонимом The Weeknd. Его годовой доход составил $92 млн. Основу его дохода составляет концертная деятельность, приносящая молодому музыканту порядка $75 млн в год.

На втором месте расположился 23-летний канадский поп-исполнитель Джастин Бибер с годовым доходом в $83,5 млн. Впервые певец появился на обложке Forbes в 2012 году, когда ему исполнилось 18 лет.

Замыкает тройку лидеров 29-летняя британская певица Адель с годовым доходом в $69 млн. Отмечается, что ее последний альбом «25» стал самым продаваемым в 2016 году с тиражом 1,73 млн копий.

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По оценкам журнала, совокупный годовой доход 30 молодых знаменитостей, вошедших в рейтинг, составил порядка $1,24 млрд. Заработок оценивался в период с 1 июня 2016 по 1 июня 2017 года.

Напомним, ранее Forbes опубликовал рейтинг самых богатых людей планеты. На первом месте расположился основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос с $93,1 млрд.

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