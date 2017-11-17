Проблемы челябинского «Речелстроя» отразились на дольщиках Кургана

Курган, , 09:07 — REGNUM В Кургане новостройки для дольщиков «Речелстроя» оказались не подключены к теплу. В ситуации после вмешательства прокуратуре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным ведомства, ещё 15 августа челябинская компания получила добро на ввод в эксплуатацию дома номер 19 на территории 16-го микрорайона Кургана. Но при этом к теплу и водоснабжению дом подключен не был.

Однако, несмотря на сдачу объекта, застройщик не обеспечил подключение жилья к тепло и водоснабжению, что повлекло нарушение прав граждан, лишенных возможности проживать в собственных квартирах.

Также не был подключен к теплу и воде дом номер 20. Сейчас там идёт чистовая отделка.

Отметим, сейчас проблему с коммуникациями начали решать. Добавим, в Кургане «Речелстрой» возводит микрорайон «Заозёрный». И хотя там тоже не обошлось без задержек, ситуация гораздо лучше, чем в Челябинске. Во всяком случае, практически все запланированные дома готовы и сданы.

Добавим, также в Кургане разгорелся скандал с коммуникациями для дольщиков жилого комплекса «Апельсин». Застройщиком является одна из местных компаний. В новостройках не оказалось ни света, ни воды, ни тепла. Причиной стала проблема с канализационным коллектором.

Дольщики отказывались подписывать акты приёмки квартир, в которых невозможно жить. Вопрос дошёл до прокуратуры и губернатора. 27 октября руководство АО «Водный союз» заявило о пуске тепла. Генеральный директор компании Владимир Овсянников тогда заявлял, что это сделано исключительно по требованию главы региона.

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