Названы самые опасные страны для путешествий в 2018 году

Сингапур, , 09:16 — REGNUM Специальная карта с указанием самых опасных стран для путешествий в 2018 году была подготовлена экспертами медицинской сервисной компании International SOS. В число наиболее опасных стран вошли Сирия, Мали, Ливия, Южный Судан, Йемен, Афганистан и Сомали, сообщается 16 ноября на сайте компании.

«Карта рисков во время путешествий показывает уровень опасности здоровью и безопасности для каждой страны мира. В результате получается комплексный обзор рисков для туристов», — говорится в сообщении.

Наиболее опасные точки планеты обозначены на карте красным цветом. Риски в Сирии, Мали и других указанных странах определены как «Экстрим».

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В странах существуют различные уровни рисков безопасности поездок. Так, Украина, Мексика, Индия и Египет являются примером стран со «средним» уровнем риска, но в конкретных регионах в названных странах он может быть существенно выше.

Наиболее безопасные страны для туристов окрашены в зеленый цвет. В их число входят Финляндия, Исландия и Норвегия.

Ранее эксперты Всемирного экономического форума назвали самые безопасные и опасные страны мира для туристов.

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