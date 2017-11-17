Взаимные меры к СМИ: о бойцах и опасности непрофессиональной журналистики

Оренбург, , 08:09 — REGNUM Действия Госдумы по принятию закона о СМИ-иноагентах — высокоскоростные. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, доцент кафедры связей с общественностью и журналистики Оренбургского госуниверситета Булат Калмантаев.

Он подчеркнул, что любые СМИ должны соблюдать правила мировой журналистики. «Как новый закон повлияет на качество и полноту информационной среды — вот в чём суть, если отбросить всю шелуху, под которой уже почти закопали документ», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Калмантаев.

«Правильно, он, этот закон, принят вынужденно: после того как в США — в соответствии с тамошним законом ещё первой половины минувшего столетия телеканалу Russia Today американские власти присвоили статус иноагента, навесив до этого на RT всех дохлых собак США за поражение мадам Клинтон на выборах президента. Может такое терпеть государство? Категорически «нет!». Отсюда и вынужденный, но адекватный российский ответ.

А дальше — сложнее. Вплоть до закреплённости за отдельными словами на русском языке ярко выраженной эмоциональной окраски этому всему есть точное научное обозначение и объяснение. Однако в ту сторону мы углубляться не будем, обойдёмся лишь одним выразительным примером. Козёл — рогатое упрямое животное. И «козёл!» — что-то уже другое, если словом обозначают не животное. Примерно такая же история со словом «агент». И давайте брать за основу нормальное его значение. В нём нет ничего от негативной оценки», — подчеркнул политолог.

Он также напомнил, что правовое толкование термина в принятом Госдумой законе: агент — «юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (иностранное средство массовой информации)».

Далее закон говорит, что они могут быть признаны иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента, независимо от их организационно-правовой формы, если они получают денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников.

«Опять ничего страшного. Руководство того же телеканала RT согласилось на регистрацию в США в качестве иностранного агента, иначе данное СМИ не сможет выполнять свои прямые функции. У нас, в России, помнится, аккредитованы и работают около 20 американских газет и журналов, телерадиоканалов. Их руководству, СМИ других государств никто не мешает поступить так же, как телеканалу Russia Today», — считает Булат Калмантаев.

По мнению эксперта, в последние годы СМИ явили миру не лучшие свои качества. Одной из причин он назвал то, что СМИ настойчиво пытались дистанцироваться от доброй старой журналистики, считая за её капризы высочайшие стандарты деятельности, её профессиональные, стало быть, нравственные нормы.

«А суть их в том, чтоб предъявлять народам факты. И только их. Оценки — отдельно, в той мере, в какой они следуют из совокупности добытых журналистом фактов. И никаких фейков!

В противном случае СМИ превращаются в бойцов информационных войн, которые перерастают в гибридные… А там куда кривая выведет… Такие кривые дорожки не для журналистики и, если СМИ помнят о своём историческим начале, то не для них тоже.

Рассуждения идеалиста? Не скажите… Использование «спящего» закона (принятого ещё в 1938 году) в США в отношении Russia Today и утверждение российским парламентом закона о СМИ-иноагентах, мне представляется, напоминают профессиональному сообществу о реальной опасности пренебрежения нормами, правилами, стандартами традиционной мировой журналистики», — резюмировал политолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ 15 ноября приняла в окончательном чтении закон о СМИ-иноагентах, что стало зеркальной мерой относительно действий США к российским информационным агентствам RT и Sputnik. Уведомления о возможном признании СМИ в качестве иностранного агента были направлены в адрес «Радио Свободы», CNN, «Голосу Америки», изданию «Настоящее время», а также «Радио Свободная Европа».

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