«Культурные развалины» по рублю: проблемные памятники Татарии

Казань, , 05:33 — REGNUM Кабинет министров Татарии утвердил порядок начисления аренды за памятники истории и культуры, которые находятся в неудовлетворительном состоянии и не используются. Предоставлять в аренду такие объекты культурного наследия из числа собственности региона и муниципальной собственности будут по льготной ставке — 1 рубль за 1 кв. м. площади. При этом меняться размер аренды не будет весь период действия договора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Льготная ставка распространяется только на объекты из единого государственного реестра и находящиеся в неудовлетворительном состоянии. В обмен на низкую аренду арендатор берёт на себя обязательство провести работы по сохранению памятника в срок не более семи лет. На подготовку и согласование проектной документации арендатору отводится до двух лет. Лоты передаются в аренду по результатам аукционов, организатором которого выступает министерство земельных и имущественных отношений РТ или балансодержатель памятника. Организатор торгов должен не позднее чем через три месяца до предполагаемой даты обратиться в министерство культуры РТ с заявлением о признании объекта, находящимся в неудовлетворительном состоянии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани 3 октября 2017 года Арбитражный суд РТ удовлетворил иск министерства культуры республики об изъятии двух домов-памятников у ООО «Дом на Проломной». Речь идёт об объектах — «Дом В. И. Щетинкина, начало ХIХ в., построен в 1856—1857 гг.» и «Дом В. И. Щетинкина, 1841−1844 г.г.». Они находится в аварийном состоянии, требующем срочных мер, потому после вступления решения суда в законную силу им планируют через публичные торги найти нового собственника.

По данному делу решение в законную силу ещё не вступило, апелляционные жалобы 15 ноября 2017 года поданы от ООО «Дом на Проломной» и МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани».

Напомним, спор начался в апреле 2017 года. В процессе суда выяснилось, что среди собственников ООО присутствует МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани» с долей 48%. Сведения об МКУ «всплыли» в рамках суда, но в ЕГРЮЛ соучредителем ООО с 7 ноября 2012 года числится МУП по хозяйственному обслуживанию при исполкоме Казани.

Суд давал сторонам время на решение вопроса, не доводя до изъятия, но к компромиссу они не пришли, потому в начале октября иск был удовлетворён.

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