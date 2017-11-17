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Китай готовится к приходу морозов уже в эти выходные

Общество

Самые низкие температуры ожидаются в северных и центральных частях Китая. Там температуры опустятся ниже нулевой отметки по Цельсию

Пекин, 17 ноября 2017, 05:12 — REGNUM  Мощный холодный фронт пройдет через территорию Китая в ближайшие три дня, принеся с собой шторма и резкое понижение температур, сообщает агентство «Синьхуа».

Начиная с вечера 16 ноября температуры в некоторых районах провинций Аньхой, гуанси, Гуйчжоу, Хунань, Цзилинь (Гирин), Ляонин, Шаньду, Чжэцзян, а также автономного района Внутренняя Монголия ожидается падение температур на 12 градусов Цельсия, сообщает Национальный метеорологический центр Китая на своем сайте.

Самые низкие температуры ожидаются в северных и центральных частях Китая. Там температуры опустятся ниже нулевой отметки по Цельсию уже 19 ноября.

Морозные ветры задуют в некоторых районах центрального и восточного Китая, в то время как часть районов провинций Аньхой, Хэнань и Цзянсу скует мороз.

Как сообщало Регнум, Китай намерен для обеспечения лучшего качества мониторинга погоды до 2021 года запустить еще 4 метеорологических спутника. Ожидается, что новая группировка сателлитов на орбите позволит повысить точность прогнозов на три процента.

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