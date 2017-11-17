Албанские офицеры «потерялись» в Великобритании

Тирана, , 04:24 — REGNUM Четверо военнослужащих армии Албании, проходивших тренировку на базе НАТО в Великобритании, не вернулись на родину, передает Associated Press.

По сообщению Министерства обороны Албании, четверо офицеров дезертировали — они просто решили не возвращаться в родную страну.

Минобороны уже завело на дезертиров, пропавших «после выполнения должностных обязанностей», уголовные дела.

Военное ведомство балканской страны также намерено добиваться от Лондона поиска и экстрадиции беглых офицеров.

Албания входит в НАТО с 2009 года, военные страны участвуют в мкждународных миссиях альянса, в том числе в Афганистане и в Мали.

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