В США арестованы 214 «головорезов» банды M-13

Вашингтон, , 04:00 — REGNUM Власти США арестовали 214 «головорезов» из банды Мара Сальватруха, известной как М-13, передает Reuters.

Все аресты произошли в рамках операции «Яростный бык» на территории Соединенных штатов с 8 октября по 11 ноября. Кроме 214 арестов в США также проведено 53 ареста в Сальвадоре.

«Мы еще не закончили, и мы не закончим, пока мы полностью не уничтожим эту организацию. Президент Соединенных штатов сделал это приоритетом… и мы продолжим аресты всех членов, всех лидеров и всех бойцов этой преступной группировки», — заявил следователь Том Хоман, прокомментировавший ход борьбы против группировки.

Хоман сообщил, что из 214 арестованных членов банды М-13 в США 16 являются американскими гражданами, а 198 являются иностранными гражданами, из которых только пятеро находились в Соединенных штатах законно.

Группировка М-13 возникла в Лос-Анджелесе в 1980-х годах, в среде мигрантов из Сальвадора. По данным генеральной прокуратуры США, в настоящий момент группировка насчитывает 10 тыс. бойцов и действует в 40 штатах.

Президент США Дональд Трамп ранее обещал американской общественности расправиться с бандой МС-13, членов которой он охарактеризовал как «животных» и «головорезов».

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