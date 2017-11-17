‍Траур по погибшим в Марий Эл объявлен 17 ноября

Йошкар-Ола, , 00:26 — REGNUM Траур в Марий Эл в память о 15 погибших в ДТП объявлен 17 ноября, сообщил Александр Евстифеев, глава республики, в эфире канала «Россия 24».

«Завтра будет объявлен траур в республике, родственникам погибших будет оказана необходимая материальная помощь», — сказал Евстифеев.

Напомним, автомобильная авария, в результате которой погибли 15 человек, произошла 16 ноября на 74-м км автотрассы Р-173 в Килемарском районе Марий Эл. Люди погибли в результате столкновения микроавтобуса с лесовозом.

Отметим, что в микроавтобусе ехали 20 человек. Причиной ДТП стал неудачный маневр водителя маршрутки, который выехал на встречную полосу для обгона и не успел вернуться не свою полосу, столкнувшись с грузовиком.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, специалисты МЧС ликвидировали последствия аварии. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Владелец микроавтобуса - индивидуальный предприниматель.

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