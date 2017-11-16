Благоустройство городских пространств — одна из важнейших задач ОНФ

Москва, , 21:24 — REGNUM Представители Общероссийского народного фронта подвели промежуточные итоги работы Центра мониторинга благоустройства городской среды за 10 месяцев. За это время при содействии активистов ОНФ проводится благоустройство более 2,3 тыс. дворов и 438 общественных территорий по всей стране. Эксперты ОНФ также презентовали ТОП-10 лучших и отстающих регионов с точки зрения того, как власти учитывают мнение местных жителей при реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Подводя итоги работы, представители Народного фронта отметили, что координаторы и активисты Центра ОНФ уже входят в состав 83 межведомственных комиссий и более тысячи муниципальных общественных комиссий. Эксперты рассказали, что провели около 16 тыс. мероприятий, из них 7 тыс. встреч во дворах. Начиная с февраля 2017 г., участие в благоустройстве дворов и общественных территорий в рамках работы приоритетного проекта приняли более 140 тыс. граждан по всей стране. Важный итог — увеличение количества заявок, попавших в программу благоустройства: 13% из них поступило от граждан, которые активно принимали участие в работе Центра ОНФ.

«Нашей главной задачей было услышать жителей и организовать правильную, грамотную работу по формированию программы благоустройства комфортной городской среды. В первую очередь активисты ОНФ грамотно доносили информацию до граждан, рассказывали им о том, как именно возможно их участие в благоустройстве дворовых и общественных территорий, — отметила координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина, — В ходе своей работы активисты ОНФ собрали все экспертные рекомендации и лучшие практики по благоустройству территории в методические пособия. Серия методичек выпущена тиражом более 10 тыс. экземпляров».

Как рассказали эксперты Народного фронта, реализация приоритетного проекта не обходится и без негативных моментов. Одна из основных проблем — слабый уровень информирования жителей о возможности принять участие в программах по формированию комфортной городской среды. Так, в начале апреля более 200 муниципалитетов не опубликовали на своих сайтах информацию о программе по благоустройству за 2017 год. По проекту на 2018−2022 годах мониторинг ОНФ показал, что региональные программы не разместили 11 субъектов. Другая проблема касается ограничения сроков приема заявок на включение в муниципальную программу. Зачастую также муниципалитеты в нарушение требований федерального проекта устанавливают излишне ограничивающие требования для включения в программу.

Координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме Наталья Костенко отметила, что важно не просто вести работу по благоустройству дворов, улиц и скверов, а делать это исходя из пожеланий граждан.

«Если посмотреть, как программа реализовывалась в течение года, то видно, что там, где органы власти пошли утилитарным путем и принимали решение без учета мнения граждан, а люди промолчали, начавшиеся в дворах работы пришлось останавливать, так как граждане начали выходить и возмущаться на этапе строительных работ. Проблема в стране заключаются в том, что порой жители верхних этажей домов часто не могут договориться с жителями нижних этажей. Именно поэтому ОНФ выступает против того, чтобы общественные, градостроительные слушания переводились утилитарным путем в интернете», — подчеркнула она.

По итогам рейдов и встреч с жителями во всех регионах страны, а также анализа сайтов, на которых размещены документы, регламентирующие работу приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», эксперты ОНФ составили рейтинг регионов по учёту мнения местных жителей при реализации приоритетного проекта. В ТОП-10 отстающих регионов попали Республика Адыгея, Сахалинская, Магаданская, Кемеровская, Псковская, Кировская области, Республика Ингушетия, а также Пензенская, Ивановская области и Республика Башкортостан. Список ТОП-10 лучших возглавили Амурская, Калужская, Челябинская, Московская области, Республика Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край. Орловская, Свердловская и Архангельская области замыкают этот список.

«Хочу отметить, что, когда мы говорим об отстающих субъектах, это не значит, что там все плохо. Мы понимаем, что и в этих субъектах есть тоже положительные практики благоустройства. Но по тому показателю, который мы анализировали, им пока есть над чем работать», — подчеркнул координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Павел Жбанов.

Он также рассказал о планах работы Центра по мониторингу благоустройства городской среды ОНФ на 2018 год.

«В рамках реализации проекта планируется проводить контроль учета мнения граждан, совершенствовать механизм взаимодействия органов власти с общественностью и формировать команды, которые будут курировать реализацию проекта на местах», — подчеркнул Павел Жбанов.