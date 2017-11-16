Тульским волонтерам пообещали поддержку

Тула, , 20:29 — REGNUM Семинар-совещание «Шаг к добровольчеству» состоялся в Туле 16 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства — министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева, руководитель проекта «Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Алиса Бабина, сопредседатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты Российской Федерации Артем Метелев, представители социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеры волонтерских организаций Центрального Федерального округа.

От имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина участников и гостей мероприятия приветствовала Юлия Вепринцева.

«Развитие волонтерского движения — одна из главных задач не только для Тульской области, но и для страны в целом. Необходимость снятия всех барьеров для добровольчества отмечал в своем Послании и Президент России Владимир Путин. Сегодня волонтеры оказывают помощь нуждающимся, вносят большой вклад в решение острых социальных проблем. Очень важно, чтобы добровольцы знали, что государство поддерживает их инициативы и готово им помогать. Проект «Стандарт поддержки волонтерства» призван сделать работу добровольцев более системной, а поддержку движения со стороны органов власти — более эффективной. Уверен, что семинар-совещание «Шаг к добровольчеству» поможет вывести деятельность волонтеров на качественно новый уровень», — говорится в приветствии губернатора.

На мероприятии было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством молодежной политики Тульской области и Ассоциацией волонтерских центров. Как пояснил Артем Метелев, цель соглашения — создание благоприятных условий работы для добровольцев. Речь идет о формировании ресурсного центра поддержки добровольчества, внедрении Единой информационной системы «Добровольцы России», проведении обучающих программ.

Алиса Бабина представила участникам мероприятия Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах. Стандарт предоставляет волонтерским обществам организационно-правовую, инфраструктурную, информационную, методологическую, финансовую и нематериальную поддержку. К его разработке было привлечено более 200 экспертов из всех федеральных округов. В настоящее время его внедряют в 43 регионах страны.

О внедрении Стандарта поддержки добровольчества в Тульской области сообщила Юлия Вепринцева. Она отметила, что на сегодняшний день в регионе волонтерскую деятельность осуществляют более 40 объединений. Большинство из них работают на базе образовательных организаций, подростково-молодежных клубов и молодежных центров в муниципальных образованиях.

На базе Тульского областного центра молодежи создается ресурсный центр по развитию добровольчества, который будет оказывать гражданам и организациям комплекс услуг по консультационной, ресурсной, организационной, информационной и методической поддержке в сфере волонтерства. В настоящий момент разрабатывается план работы ресурсного центра на 2018 год.

Для развития добровольчества в регионе проводятся обучающие семинары, форумы, реализуются социально значимые проекты. У волонтеров есть возможность получить денежные средства на реализацию своих инициатив. В области реализуется обучающий проект «Региональный корпус волонтёров», в котором приняли участие 600 ребят.