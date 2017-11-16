Туроператор «Вэст-Лайн Тревел» прекратил свою деятельность

Москва, , 21:28 — REGNUM Туристический оператор «Вэст-ЛайнТревел» прекратил свою деятельность по причине сильного падения туристического спроса, сообщается на сайте компании.

В компании сообщили, что не могут выполнять свои обязанности перед туристами. Поэтому всем пострадавшим заказчикам рекомендуется обратиться в страховуюкомпанию «Согласие».

Отметим, что «Вэст-ЛайнТревел» считается старожилом на рынке туристических услуг. Компания существовала с 1996 года и работала по немассовым направлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября 2017 года заместитель председателя комитета по развитию туризма при ТПП Оренбургской области Владимир Гетман сказал, что за банкротством авиакомпании «ВИМ-Авиа» может последовать череда банкротств мелких туроператоров.

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По его словам, ассоциация турпомощи, куда перечисляют средства туроператоры, может помочь компаниям только в том случае если они объявят о банкротстве.

Эксперт считает, что крупные туроператоры могу обойтись без банкротства и справиться со сложной ситуацией собственными силами.