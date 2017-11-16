В Симферополе не видят смысла возвращать бывшие детсады

Симферополь, , 20:03 — REGNUM Симферопольские чиновники считают, что стоимость старых зданий бывших городских детсадов, отданных когда-то непонятным образом в частную собственность, равнозначна сегодня цене строительства новых дошкольных учреждений, и не видят целесообразности в возвращении им прежних функций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам заместителя главы администрации Симферополя Анжелы Николаенко, данная проблема постоянно обсуждается, но однозначного решения до сих пор не принято.

«Есть частные предприятия, которые готовы нам продать здания. Мы несколько таких потенциальных зданий уже посмотрели, и когда специалисты сделали расчёты и мы посчитали затраты на приведение зданий к нормам, то получили очень большие средства — около 200 млн рублей. Если рассматривать строительство нового детского сада, то это те же деньги. Этот вопрос, конечно, мы продолжаем рассматривать, и есть два объекта, но в целом, учитывая такие затраты, лучше построить новый детский сад», — отметила Николаенко.

Она также напомнила, что в очереди в детсады крымской столицы сейчас стоят 15,4 тысячи детей, из которых больше половины — от трёх до семи лет.

Напомним, по информации управления образования горадминистрации Симферополя, за последние годы в распоряжение муниципалитета из аренды было возвращено четыре детских сада. После того, как 11 объектов на 2720 мест, которые сейчас строятся за счёт ФЦП, будут введены в эксплуатацию, а также 15 модульных детсадов по 120 мест, ситуация в городе должна улучшиться.

По данным министерства образования Крыма, за три последних года на полуострове создано более 13 тысяч новых мест в детских садах, возвращены в сеть в судебном порядке 11 детских садов, подлежащих ремонту.

Всего же на данный момент на полуострове действует 419 дошкольных учреждений. С 2015 года на полуострове создано почти 13 тысяч мест в детсадах. До конца 2017 года власти планируют ещё не менее двух тысяч новых мест. Согласно федеральной целевой программе развития Крыма до 2020 года должны построить более 60 детских садов.

Однако, как уже сообщало ИА REGNUM, по словам главы администрации Симферополя Игоря Лукашёва, просто строительство детсадов в рамках программы ФЦП Крыма не поможет полностью ликвидировать очередь в дошкольные учреждения города.

«У нас сейчас очередь из восьми тысяч детей в детские сады. Если мы реализуем все программы, которые предусмотрены ФЦП — девять детских садов, модульные детсады возле школ, а также построим все детсады, которые по инвестпроектам идут — это ещё порядка семи садов, нам всё равно 2,5 тысячи мест не хватает», — отметил Игорь Лукашёв.

По его словам, чтобы разместить всех детей, нужно ещё как минимум 10 детских садов, однако власти города не могут найти свободные площади, на которых можно было бы это всё сделать. В отличие от коммерческой застройки и штрафстоянок.

«Нам нужно ещё 10 детских садов по 240 мест. Каждый такой детский сад занимает гектар с лишним земли. То есть нужно — 10 гектаров. Расширение границ города за счёт Симферопольского района помогло бы решить этот вопрос», — поделился своим мнением на этот счёт глава администрации.