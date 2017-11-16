Глава Крыма: Мост через Керченский пролив — мечта, воплощенная в реальность

Симферополь, , 19:38 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов призывал всех граждан России принять участие в онлайн-голосовании будущего имени моста через Керченский пролив — «это не только уникальный инженерный и экономический проект, важный для Крыма и всей страны, но и символ единства народов России».

«Призываю крымчан и всех жителей нашей страны принять участие в голосовании по ссылке: https://назовимост.рф/. «Крымский консенсус» объединил российское общество. Воссоединение Крыма с Россией поддержали люди разных национальностей и политических убеждений. Поэтому мост — это не только уникальный инженерный и экономический проект, важный для Крыма и всей страны, но и символ единства народов России. Дайте имя мечте, воплощенной в реальность!» — написал Сергей Аксёнов на своей официальной странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданам России предложили выбрать название для строящегося моста в Крым с помощью онлайн-голосования, однако большинство жителей полуострова полагают, что кроме как «Крымский» его называть не стоит.

«Зачем изобретать велосипед? У него было название ещё до строительства».

«В народе он всё равно будет иметь название крымский!»

«Я — за Крымский мост. Потому что логично — он ведёт в Крым. Да и большинство его так и называют давно. Даже лавочка так названа», — пишут в соцсетях крымчане.

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