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У входа в парк Горького появится квадратная «арт-ёлка»

Общество

Стоимость объекта 12 млн рублей

У входа в парк Горького появится квадратная «арт-ёлка»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Каток в парке Горького. Москва

Красногорск, 16 ноября 2017, 18:48 — REGNUM  У входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького в Москве появится арт-объект «Зеркальная ёлка-куб» стоимостью примерно 12 млн рублей. Соответствующая информация размещена 15 ноября на сайте госзакупок.

«Арт-ёлку» размером 10 на 10 на 10 метров планируется установить в период с 4 по 15 декабря и демонтировать не позднее 18 января 2018 года.

Центр куба с контуром ели будет изготовлен из лайтбоксов, которые будут подсвечиваться светодиодной лентой.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября 2017 года глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что движение транспорта по Тверской улице будет перекрыто на три дня во время празднования Нового года.

По его словам, общий бюджет новогодних мероприятий в Москве будет сокращен на 30%.

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