УФАС по Петербургу возбудило дело о передаче Сампсониевского собора РПЦ

Санкт-Петербург, , 18:26 — REGNUM Санкт-Петербургское управление ФАС России выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях Комитета имущественных отношений (КИО) Смольного при заключении с РПЦ договора безвозмездного пользования Сампсониевским собором. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщило антимонопольное ведомство.

Такой вывод управление сделало по результатам рассмотрения заявления депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника («Партия роста»).

По заявлению Санкт-Петербургской епархии РПЦ, в соответствии с федеральным законом «О передаче религиозным организациям имущества» (№327-ФЗ), комитет издал распоряжение об использовании Сампсониевского собора епархией. Однако договор о передаче был заключен с другим юридическим лицом — с приходом Сампсониевского собора.

Как подчеркивают антимонопольщики, приход является самостоятельным юридическим лицом и не отвечает по обязательствам епархии, равно как и епархия не отвечает по обязательствам прихода.

Как считают в УФАС, действия КИО содержат признаки нарушения распоряжения об использовании Сампсониевского собора, которое издано самим же комитетом, а также признаки нарушения порядка заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества.

О дате и времени заседания комиссии Санкт-Петербургского УФАС России по рассмотрению этого дела станет известно позднее.

Напомним, Контрольно-счетная палата Петербурга ранее заявила, что собор отдали церкви без соблюдения необходимых по закону условий. Так музейные ценности оказались в распоряжении не Санкт-Петербургской епархии, а прихода при храме, что ставит под вопрос законность всей процедуры передачи.

Как сообщало ИА REGNUM, иконы Сампсониевского собора, который до февраля 2017 года входил в состав государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», пострадали с тех пор, как его передали в распоряжение РПЦ. Это подтвердил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП).

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Кроме того, произошла незаконная перепланировка в Юбилейном домике Сампсониевского собора. Это случилось уже после того, как в феврале 2017 года Сампсониевский собор был передан РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет. Вместе с самим зданием собора в руки РПЦ перешли колокольня, часовня и «Юбилейный домик».

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Сампсониевский собор, построенный на Выборгской стороне в XVIII веке по указанию Петра I в честь Полтавской победы, с 1984 года находился в составе Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», в здании была развернута музейная экспозиция. В соборе находятся более 140 объектов музейного фонда России.

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