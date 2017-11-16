Браконьеры уничтожают экосистему Большой Ялты

Симферополь, , 17:59 — REGNUM «Своей рыбалкой» ялтинские браконьеры наносят экосистеме региона колоссальный ущерб. Об этом заявил начальник отдела экологического муниципального контроля администрации Александр Грамотенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

«В месте зимовки молодняка кефали — стометровой зоне акватории Ялтинского порта браконьеры, в отличие от законопослушных рыбаков, используют при лове с городской набережной не только удочки, но и запрещённые «варварские» средства», — отметил специалист.

Из-за этого, по словам Грамотенко, при исследовании прибрежной акватории в прошлые годы было обнаружено, что всё дно покрыто 20-сантиметровым слоем погибшей рыбы.

«Остальные места не регламентируются, поэтому ловля рыбы за пределами определённых документом границ разрешена. Вылов рыбы запрещён в акватории Ялтинского грузового и Ялтинского морского пассажирского портов и вдоль всей центральной набережной города на расстоянии от берега менее 100 метров, а также в акватории порта «Артек» на расстоянии от берега менее 100 метров», — уточнил Александр Грамотенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России изменятся правила рыболовства. По словам заместителя главы Федерального агентства по рыболовству Петра Савчука, эти меры предпринимаются, для того, чтобы удержать вылов лосося на Дальнем востоке на уровне 200—250 тысяч тонн в год.

«В 2017 году добыча лосося сразу в нескольких регионах Дальнего востока была признана провальной, — отметил Савчук. — Например, на Сахалине выловили всего 29 тысяч тонн вместо обычный 250 тысяч».

В свою очередь Государственный комитет по рыболовству Крыма разрабатывает концепцию развития рыбного хозяйства полуострова, согласно которой территорию нужно разделить на отдельные участки, определить места выгрузки рыбы и разрешить рыбакам использовать только щадящее оружие улова.

В Госкомитете считают, что определение чётких рыбоводных границ позволит обезопасить экологические зоны и места нереста. А это, в свою очередь, позволит сохранить популяцию рыб и пресечь незаконную деятельность нелегалов.