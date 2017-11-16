Власти Петербурга опровергли слухи о грозящей катастрофе в метро

Санкт-Петербург, , 17:47 — REGNUM Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга заявил о том, что работы по строительству новых линий и станций Петербургского метрополитена ведутся в строгом соответствии с проектной документацией, а информация в СМИ об угрозе безопасности на новых объектах подземки не соответствуют действительности.

Ранее на сайте life.ru появилась публикация, в которой утверждалось, что две строящиеся станции метро Санкт-Петербурга якобы вызывают опасения у Ростехнадзора. «Одну может затопить, а вторая построена из низкокачественного бетона», — говорилось в материале издания.

Отвечая на эти предположения, в КРТИ подчеркнули, что строительство станции «Новокрестовская» Невско-Василеостровской линии и станции «Большой проспект» Лахтинско-Правобережной линии ведётся ОАО «Метрострой» по госконтрактам в соответствии с проектной документацией, разработанной ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс» и получившей положительное заключение государственной экспертизы.

В комитете опровергли наличие угрозы затопления из-за отсутствии гидрозатворов в тоннеле станции «Новокрестовская».

"Отсутствие затворов в перегонном тоннеле между станциями «Новокрестовская» и «Беговая» является проектным решением, обусловлено инженерно-геологическими условиями и техническими особенностями линии», — подчеркнули в ведомстве.

Одновременно в КРТИ отрицают использование при строительстве станции «Большой проспект» некоего «дешёвого бетона», что якобы может оказать влияние на прочность конструкций и безопасность эксплуатации тоннелей.

«При строительстве станции «Большой проспект» применялся бетон класса B25, который был предусмотрен рабочей документацией. В25 — прочный бетон, его характеристики отвечают заданным параметрам и утвержденным проектным решениям», — говорится в заявлении КРТИ.

При этом представителями Ростехнадзора по данным вопросам предписаний об устранении каких-либо недостатков не выдавалось, подчеркнули чиновники.

Ввод в строй станции «Новокрестовская», которая возводится рядом со стадионом «Санкт-Петербург арена» на Крестовком острове, должен произойти 30 марта 2018 года. Строительство станции «Большой проспект», согласно планам, завершится 30 ноября 2019 года.

«Вопросы безопасности при строительстве объектов метрополитена и дальнейшая безопасная эксплуатация метрополитена является приоритетом для государственного заказчика работ — правительства Санкт-Петербурга и генерального подрядчика», — заверили в ведомстве Смольного, отвечающем за развитие транспортной инфраструктуры города.

КРТИ решил обратиться в прокуратуру и управление Роскомнадзора по СЗФО для определения соответствия распространяемых материалов требованиям федерального закона «О СМИ» и заявил «решительный протест против публикации подобных материалов с непроверенной и недостоверной информацией, провоцирующих беспокойства граждан».

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Как сообщало ИА REGNUM, станции метро «Беговая» и «Новокрестовская» на Невско-Василеостровской линии метрополитена могут быть сданы в срок, только если увеличить количество занятых на их строительстве рабочих, ранее заявили в КРТИ. Обе станции строят к началу Чемпионата мира по футболу 2018 года.

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В следующем году городской бюджет выделит на строительство метро от 26 до 30 млрд рублей. Губернатор Георгий Полтавченко заявил, что надеется открыть в 2018 году сразу пять станций, ввод которых давно откладывается: «Проспект Славы», «Дунайский проспект», «Южная», «Новокрестовская» и «Беговая».

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