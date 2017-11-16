Госдума снова оказала «детям войны» в федеральном статусе

Москва, , 17:10 — REGNUM Госдума при обсуждении отклонила законопроекты о статусе детей войны, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября. Парламентариям предложили два законопроекта.

Депутаты от КПРФ предложили установить правовые гарантии социальной защиты детей войны, к категории которых отнести граждан РФ, родившихся в период с 22 июня 1928 г. по 4 сентября 1945 г., постоянно проживавших на территории СССР в годы Великой Отечественной войны. На принятии схожего законопроекта настаивали и депутаты заксобрания Ненецкого автономного округа, они прежде всего, настаивают на закреплении на федеральном уровне статуса детей войны, а набор мер поддержки, согласно их предложению, устанавливают регионы.

«Где же наша совесть?» — взывал к парламентариям с трибуны депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев.

Профильный комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроекты. Депутат Владимир Мельник («Единая Россия») отметил, что «это приведет к деформации системы соцподдержки».

«Субъекты РФ имеют все полномочия для установления всех мер поддержи, не установленных федеральным законодательством», — высказал он позицию комитета.

Регионы не нуждаются в пинке, чтобы оказывать помощь детям войны, отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Регионы, которые до сих пор не ввели статус дети войны, формально установят самые мизерные незначительные льготы и суть проблемы от этого не решится», — указал парламентарий.

В ходе дискуссии депутат Олег Шеин («Справедливая Россия») обратил внимание на то, что число регионов, где отказывают поддержку детям войны, варьируется от 16 до 29.

Ранее Госдума в январе 2017 года отклонила пакет законопроектов на эту тему.