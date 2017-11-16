Размер фонда поддержки проблемных авиакомпаний составит 2 млрд рублей

Москва, , 17:20 — REGNUM Объем фонда поддержки авиакомпаний будет в пределах 2 млрд рублей и может формироваться постепенно, заявил журналистам 16 ноября министр транспорта России Максим Соколов.

«Будут прорабатываться и другие решения, которые не дадут дополнительной нагрузки на тариф для пассажиров или на компании», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября глава правительства России Дмитрий Медведев дал поручение по разработке мер поддержки проблемных авиакомпаний.

Минтрансу, Минфину и «Аэрофлоту» поручено разработать предложения по созданию фонда, который обеспечит перевозки пассажиров прекративших деятельность авиакомпаний. Предложения должны быть предоставлены до 22 ноября 2017 года.

Напомним, данное поручение главы правительства связано со скандальной историей банкротства авиакомпании «ВИМ-Авиа». Перевозчик прекратил выполнение рейсов в середине октября по причине серьезных финансовых проблем. Компания задолжала по кредитам более 10 млрд рублей. По данному факту возбуждены уголовные дела о преднамеренном банкротстве компании и мошенничестве в особо крупных размерах.

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