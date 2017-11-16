На севере Таджикистана за экстремизм осужден священнослужитель

Душанбе, , 16:18 — REGNUM Имам-хатыб одной из пятикратных мечетей на cевере Таджикистана осужден за призывы присоединиться к запрещенной организации «Салафия», сообщает сегодня, 16 ноября, ИА «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в суде города Гулистон (бывший Кайраккум).

За призывы вступать в ряды запрещенной группировки в мечети Чорук-Даррон 42-летний Илхомиддин Абдуллоев был задержан в конце сентября 2017 года. Суд признал имам-хатыба виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 307 прим 3 часть 2 (Организация деятельности экстремистской организации. Участие в деятельности политических партий, общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете их деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности) УК Таджикистана. За решеткой священно-служитель проведет пять с половиной лет.

Отмечается также, что религиозное образование Абдуллоев получил в 1994 — 1998 годах в Кувейте, где и примкнул к салафитам.

Напомним, что в начале ноября 2017 года Комитет по делам религии Таджикистана распорядился отстранить от должностей имам-хатыбов лиц, получивших религиозное образование за пределами страны.

Однако «охота» на имам-хатыбов в Таджикистане велась и ранее — только за 2016 год в Согдийской области за членство в запрещенных организациях были осуждены 20 духовников.

Религиозное течение «Салафия» решением Верховного суда Таджикистана было запрещено в начале 2009 года. С декабря 2014 года «Салафия» признана экстремистской группировкой.

Читайте ранее в этом сюжете: В Таджикистане суд приговорил к тюрьме сторонников «Салафии»