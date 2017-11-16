80 тыс. москвичей сделали прививки от гриппа в МФЦ

Москва, , 16:05 — REGNUM В Москве завершили свою работу пункты вакцинации от гриппа, расположенные в центрах госуслуг «Мои документы», сообщается на портале мэра Москвы.

Всего с 4 сентября по 15 ноября прививки от гриппа в МФЦ сделали 80 тысяч москвичей.

«Сделать прививку от гриппа во время визита в центр госуслуг «Мои документы» для многих жителей столицы оказалось очень удобно. Несмотря на то что такую форму работы мы использовали впервые, она полностью себя оправдала», — отметил руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.

Наиболее активно жители Москвы делали прививки от гриппа МФЦ в районах Арбат (4539 человек), Южное Медведково (3658 человек), Бабушкинский (3412 человек), Коптево (3348 человек) и Савеловский (2998 человек).

Прививочные пункты работали в 73 центрах госуслуг «Мои документы». Всего же мобильная вакцинация в Москве проходила в 100 выездных пунктах и охватила 237 тысяч горожан, что в два раза больше, чем в 2016 году.

По словам Хрипун, этот опыт оценивается положительно и в следующем сезоне планируется повторить прививочную кампанию.

Отметим, прививку от гриппа можно ещё сделать в 443 прививочных кабинетах при городских поликлиниках Москвы до 1 декабря 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве прививочная кампания возле станций метро и МЦК в 2017 году длилась с 4 сентября по 29 октября. Почти за два месяца у станций метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) от гриппа привились 157 тысяч человек.

Напомним, в 2016 году у станций метро прививки сделали 117 тыс. человек.

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