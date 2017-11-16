«Теряется человеческое понимание блага»: в Кургане обсудили «ювеналку»

Курган, , 16:04 — REGNUM Курганское отделение движения «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) представило общественности итоговый альтернативный доклад о ювенальной юстиции в России на круглом столе, прошедшем в библиотеке имени В. Маяковского, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На мероприятие кроме активистов движения пришли специалисты из органов опеки Ирина Мельникова и областного департамента образования Андрей Кочеров, также присутствовала уполномоченный по правам ребёнка в Курганской области Алёна Лопатина.

Первым слово взял слово общественник Сергей Шабельник, он вкратце охарактеризовал доклад, где представлены выводы по итогам работы РВС за 2013−2016 года. Особенностью документа является то, что в его основе лежит реальная полевая работа участников движения. На общественных началах члены РВС занимаются обращениями граждан об изъятии детей.

«В последние годы всё большее число людей в России оказываются жертвами ювенальной «проповеди» и пришедшей с Запада идеологии и теряют свойственное русской культуре и российскому обществу человеческое понимание блага, перестают ощущать границу нравственно допустимого, внутренне «перевербовываются». Это — путь к разрушению общества, к потере им собственной идентичности и к разрушению государства», — заявил Сергей Шабельник.

Адвокат Пётр Махнин от лица РВС разъяснил, каких изменений в законодательстве хочет добиться организация. Главным образом, он настаивал на максимальном усилении роли суда при решении вопросов о разлучении детей с родителями, поскольку только в суде можно добиться максимальной прозрачности всего процесса.

Активист курганского отделения РВС Евгений Найман сообщил о ювенальных тенденциях в Курганской области.

«Сегодня в нашей области раздувается тема семейного насилия. Чиновники приводят данные, из которых видно, что от насилия страдает менее 1% детей области, но интерпретируют эти данные так, будто насилие является повальным. В область приезжают представители НКО из других регионов и привозят с собой в Зауралье россказни о невероятном семейном насилии в нашей стране. На поверку, доля насилия в семьях оказывается ничтожной — 0,125%. В школах директивно проводят поголовные опросы о жестоком обращении с детьми. Под жестокое обращение при этом подводится всё, вплоть до общепринятых в России приёмов воспитания», — заявил Евгений Найман.

В ходе круглого стола неоднократно возникала полемика по вопросам платного опекунства, которое сегодня пытаются объявить семьёй. Сторонники РВС отказывались считать опеку за деньги семьёй. Дискуссия также развернулась по поводу правомерности проведения опросов среди детей о функциях органов опеки.

По некоторым положениям общественники и чиновники нашли взаимопонимание. Так, представители РВС согласились, что бывают сложные случаи, в которых отобрание детей может быть оправданным, но подходить к этой проблеме нужно очень аккуратно и с соблюдением процедур, утверждённых в законодательстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года президент России Владимир Путин поручил чиновникам Минсоцполитики, представителям Общественной палаты РФ и уполномоченному по правам ребёнка Анне Кузнецовой представить доклады о практике изъятия детей на предмет избыточного вмешательства в семью со стороны государственных органов. Однако до сих пор такие доклады представлены не были.

В свою очередь, всероссийская общественная организация защиты семьи «Родительское всероссийское Сопротивление» подготовила свой «Альтернативный доклад» об избыточном вмешательстве в семью сотрудниками полиции и органов опеки и попечительства на конкретных примерах. В нём представлены направленность и характер подобных вмешательств, а рассматриваемые случаи разобраны с точки зрения законности.

Общий вывод доклада состоит в том, что вопреки заявленному государством курсу на приоритет семьи и традиционных для российского общества отношений, в правоприменительную практику внедряются технологии, которые в народе называют «ювенальной юстицией».

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