Жизнь «по-европейски»: Лучшая учительница Украины стала сиделкой в Лондоне

Киев, , 15:58 — REGNUM Многие граждане Украины предпочитают работать в европейских странах, а не на родине, заявила 13 ноября заслуженный учитель Украины, лучший учитель Украины по английскому языку в 2016 году Виолетта Македон, сообщает украинское новостное агентство «О западе».

Учитель английского языка предпочла работе на Украине жизнь в Лондоне, где Македон живет уже два месяца, поскольку в Великобритании она видит больше «перспектив для развития». Педагог считает, что она «не первая и не последняя» среди жителей Украины, которые покидают страну в поисках лучших перспектив на будущее.

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Македон добавила, что, уехав с Украины, она оставила своего сына, обучающегося на данный момент в 10-м классе. Для того чтобы с ним встретиться, учительница вернулась на время на Украину, однако вскоре вновь вернется к своей жизни в Лондоне.

По словам педагога, она променяла работу школьной учительницей на Украине на работу сиделкой в одной из лондонских семей. Переехав в столицу Великобритании, Македон поселилась в семье из двух человек, которые поручили ей нянчиться с пожилым дедушкой: водить его в театры, музеи, ухаживать за ним.

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Тем не менее украинский педагог вполне довольна новой «европейской» жизнью, несмотря на то, что, достигнув «вершин в профессиональной сфере», она должна теперь работать сиделкой. Учительница верит в «новые перспективы», которые даст ей Великобритания.

Напомним, чаще всего граждане Украины уезжают на заработки в соседнюю Польшу. В свою очередь, польские власти делают все возможное, чтобы привлечь как можно больше украинских жителей.

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