На отборочный этап кубка «Управляй!» зарегистрировались две тысячи человек

Москва, , 15:46 — REGNUM Кубок по менеджменту «Управляй!» пройдет в три этапа, начиная с полуфиналов за работой команд будут следить приглашенные эксперты и потенциальные работодатели

Учащиеся вузов Приморского края подали более 300 заявок для участия в конкурсе, сообщил на презентации проекта во Владивостоке директор Института организационного развития и стратегических инициатив Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Вячеслав Шоптенко.

«На отборочный этап зарегистрировались уже две тысячи человек, и приятно, что Приморский край сегодня вырвался в лидеры. Около 300 заявок поступило от студентов приморских университетов», — цитирует слова Вячеслава Шоптенко ТАСС.

На первом кубка «Управляй!» студенты в сети интернет сформируют команды и получат под свой контроль виртуальное предприятие с цифрами и ситуацией на рынке. В течение двух недель они должны будут управлять этим бизнесом, для которого в игровом времени пройдет год. На втором этапе самые успешные участники онлайн-тура встретятся на региональных полуфиналах, а прошедшие дальше поедут на финал в Москву.

«В рабочих специальностях оценить компетенцию несложно: будь ты парикмахер или оператор станка — всегда есть продукт, который показывает твой профессионализм — деталь или прическа. А вот с управленцами сложнее. Мы можем только создать виртуальную модель бизнеса и дать ею «порулить» студентам», — пояснил Вячеслав Шоптенко.

Предполагается, что около 25% полуфиналистов получают предложения о работе в различных крупных компаниях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, открытая платформа «Россия — страна возможностей» была запущена 21 октября. Платформа осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов. Линейка проектов платформы рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.

Работа платформы «Россия — страна возможностей» началась с указания Президента РФ Владимира Путина наладить работу «социальных лифтов».

«Чтобы и молодые люди у нас понимали, видели, что лифты социальные работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей, а их профессиональный рост связан прежде всего с их личными деловыми качествами», отметил Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов в сентябре.

Читайте подробнее на эту тему: Олимпиада «Я — профессионал»: более 50 тысяч заявок за первую неделю; «Мой первый бизнес»: конкурс для школьников станет ежегодным; Молодые профессионалы будут стажироваться в ведущих компаниях РФ