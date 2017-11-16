Банк Украины откажется от чеканки мелких монет

Киев, , 15:47 — REGNUM Монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек перестали играть существенную роль в наличных расчетах, поэтому Национальный банк Украины намерен отказаться от их чеканки, сообщила 16 ноября пресс-служба регулятора.

Из сообщения следует, что до принятия решения Нацбанк намерен обсудить вопрос с обществом. В подготовленном проекте постановления «Об оптимизации обращения монет мелких номиналов» сообщается, что прекратится чеканка монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, хотя они останутся в обращении и продолжат выполнять функцию средства платежа.

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Для регулирования расчетов цены в копейках предложено округлять до 10 копеек: если сумма заканчивается от 1 до 4 копеек, то ее следует округлять в меньшую сторону; при окончании суммы от 5 до 9 копеек, ее будут округлять в большую сторону.

Таким образом, необходимые наличные расчеты можно будет проводить суммами, кратными 10 копейкам.

Отмечается, что безналичных расчетов предложенная система не коснется. А продавцы, желающие использовать маркетинговые цены, заканчивающиеся на 99 копеек, будут понимать, как именно нужно округлять стоимость товара при его продаже.

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