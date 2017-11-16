Умер рэп-исполнитель Lil Peep

Вашингтон, , 15:46 — REGNUM В США скончался рэп-исполнитель Густав Ар, известный под псевдонимом Lil Peep. Об этом сообщает британское издание The Independent.

«Рэпер Lil Peep умер на 22-м году жизни», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной смерти молодого человека стала передозировка наркотиков.

Отмечается, что рэп-исполнитель Густав Ар, начавший свою музыкальную карьеру в 2015 году, должен был выступить в штате Аризона 15 ноября. Артист успел записать три альбома.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.