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Умер рэп-исполнитель Lil Peep

Общество

«Рэпер Lil Peep умер на 21-м году жизни»

Вашингтон, 16 ноября 2017, 15:46 — REGNUM  В США скончался рэп-исполнитель Густав Ар, известный под псевдонимом Lil Peep. Об этом сообщает британское издание The Independent.

«Рэпер Lil Peep умер на 22-м году жизни», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной смерти молодого человека стала передозировка наркотиков.

Отмечается, что рэп-исполнитель Густав Ар, начавший свою музыкальную карьеру в 2015 году, должен был выступить в штате Аризона 15 ноября. Артист успел записать три альбома.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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