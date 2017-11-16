Против няни, признавшейся в убийстве, возбуждено уголовное дело

Екатеринбург, , 15:40 — REGNUM В Екатеринбурге 29-летняя няня убила многодетную мать на глазах малолетнего сына, 16 ноября сообщает «Комсомольская правда — Урал».

До совершения преступления подозреваемая около года воспитывала детей женщины. Убитую обнаружил супруг, рядом с жертвой находился трехлетний сын жертвы.

29-летняя Алена Крылова, подозреваемая в совершении тяжкого преступления, приехала в Екатеринбург из Новоуральска. Переехав, она подыскала работу няни. По словам ее матери, девушка настолько завидовала своей работодательнице, что решила убить ее.

В настоящее время против няни возбуждено уголовное дело. Обвиняемая уже дала признательные показания.

Читайте также: Обвиняемый в убийствах 19 женщин житель Новосибирска предстанет перед судом

Напомним, 15 ноября пресс-служба Следственного управления СК РФ по Новосибирской области сообщила, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Новосибирска, обвиняемого в убийстве 19 женщин.