Жители Яранского района проголосовали за выход из состава Кировской области

Киров, , 15:35 — REGNUM Жители Яранского района Кировской области хотят сецессии из Кировской области и присоединения к Марий Эл. Об этом сообщили в региональном отделении КПРФ со ссылкой на данные первого секретаря Яранского райкома руководителя общественной организации «Земля Яранская» Вадима Кабанова.

По данным Кабанова, полученным в ходе опроса граждан, за выход из состава Кировской области и присоединение к Марий Эл высказались 92,3% яраничей, против 5,4%, не определились с ответом — 2,3%. Всего в опросе приняли участие 1883 жителя Яранского района. На сегодня в районе проживает 23,7 тыс. человек.

В обкоме считают, что причиной для сложившейся ситуации является крайняя непопулярность в районе главы данного муниципального образования Владимира Логинова.

«Яранский район, разваленный местными чиновниками при попустительстве областного правительства, давно находится на грани кипения или взрыва. Первую порцию своего недовольства яраничи выплеснули в октябре 2011 года. Это было известное видео-обращение к президенту РФ Дмитрию Медведеву. В этом же году началось обсуждение в народе и СМИ возможности вхождения Яранского района в состав соседней процветающей Марий Эл», — отмечает Кабанов.

По его словам, Медведев, ознакомившись с видеообращением яраничей, дал поручение губернатору Никите Белых урегулировать ситуацию в Яранском районе, однако, ни Белых, ни глава района Владимир Логинов «ничего реального не делали, но множественными совещаниями, встречами с яраничами и обещаниями успокоили жителей».

«В 2013 году яраничи раскусили, что их попросту дурят и посыпались новые жалобы в Кремль на бедственное их житие-бытие. И снова появились разговоры о сборе подписей об отделении от Кировской области, о чем сообщали областные СМИ. Далее споры на эту тему немного поутихли, так как Никита Белых таки оказал финансовую поддержку Яранскому району и реализовал на его территории ряд культурных проектов, которые хоть и не решили насущных проблем яраничей, но политическую обстановку разрядили. Однако в 2016 году обстановка в Яранском районе вновь накалилась: толчком тому стало закрытие главой Логиновым практически последних 26 учреждений образования и культуры в районе, а также недовольство населения общими результатами работы и методами управления главы Логинова», — считает Кабанов.

По его мнению, дела в Яранском районе пошли еще хуже после того, как Белых был арестован и отстранен от должности, а Логинов вновь стал главой района на новый срок: «У большинства яраничей сложилось мнение, что инициатором назначения Логинова был врио губернатора Игорь Васильев, т.к. яраничи писали массу жалоб на имя Васильева, но тот никаких мер к Логинову не предпринимал и не предпринимает, район продолжает разваливаться, а Васильев этого не хочет замечать».