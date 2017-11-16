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Госизмена по SMS: Верховный суд пересмотрел приговор осужденной из Сочи

Общество

Женщина фотографировала военные корабли на дежурстве и отправляла фото знакомому в Грузию. Суд принял решение изменить срок отбывания наказания в колонии с шести до четырех лет

Москва, 16 ноября 2017, 15:22 — REGNUM  Жительница Сочи, которая отправляла СМС-сообщения в Грузию передвижении российских войск, выйдет из тюрьмы на два года раньше, соответствующее решение 16 ноября принял Верховный суд России.

Таким образом, был пересмотрен приговор, в соответствии с которым женщина должна была отбывать наказание в тюрьме в течение шести лет.

«Судебная коллегия Верховного суда определила приговор в отношении Тутисани изменить и смягчить наказание до четырех лет и одного месяца», — цитирует ТАСС решение суда.

Адвокат осужденной Иван Павлов сообщил журналистам, что Инга Тутисани выйдет на свободу уже через 10 дней.

«Срок заключения исчисляется с 25 октября 2013 года. Через 10 дней она будет освобождена и выйдет на свободу из московского СИЗО № 6», — сказал Павлов.

Отмечается, что осужденная не единожды просила суд пересмотреть дело. По версии следователей, Тутисани дважды в 2009 году фотографировала на телефон корабли Черноморского флота РФ во время несения ими боевого дежурства. Фотографии и СМС-сообщения она отправляла своему знакомому в Грузию, который служил на границе.

Суд приговорил женщину к шести годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима. В октябре 2017 года Верховный суд РФ принял к рассмотрению кассационную жалобу защиты и отправил дело на пересмотр судебной коллегией ВС РФ.

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