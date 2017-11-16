Госдума повышает штрафы за услуги нелегальным мигрантам

Москва, , 15:08 — REGNUM Правительственный законопроект, повышающий санкции за предоставление жилья или автомобиля незаконным мигрантам, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября. МВД ежегодно фиксирует около 2−2,5 млн лиц, находившихся на территории РФ с нарушением правил.

Собираемость штрафов сейчас высокая, отметил замглавы МВД Игорь Зубов.

Поправками в КоАП предлагается ужесточить ответственности за нарушение установленного порядка оформления документов на право пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ увеличив размер административных штрафов за предоставление жилого помещения или транспортного средства либо оказание иных услуг иностранному гражданину или лицу без гражданства, находящимся в РФ с нарушением установленного порядка или правил транзитного проезда через ее территорию, а также оказание иных услуг — на граждан в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей (действует — от 2 тыс. до 4 тыс. рублей); на должностных лиц — от 35 тыс. до 50 тыс. рублей (действует — от 25 тыс. до 30 тыс. рублей); на юрлиц — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей (действует — от 250 тыс. до 300 тыс. рублей).

Отвечая на вопрос о том, о каких «иных услугах» может идти речь, замглавы МВД Игорь Зубов перечислил услуги, связанные с идентификацией личности, например, аренда квартиры, автомобиля, перевозка через границу, медицинские услуги, получение образования.