Швыдкой рассказал, как «великая» Бузова затмила Медведева

Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM Перекосы в СМИ и сетевом пространстве при освещении тех или иных событий обсудили на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме, передает 16 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Экс-министр культуры и театральный деятель Михаил Швыдкой, выступая на панельной сессии «СМИ о культуре: не навреди!», отметил, что наблюдает на практике, как журналисты живут по принципу «хороших новостей не бывает», и премьера в театре не становится новостным поводом, если только на ней не оскорбили знаменитого актера.

«Мы видим, как, скажем, какие-то агрегаторы, Google или Yandex, новостью №1 в культуре делают не Санкт-Петербургский форум, а то, насколько увеличился или уменьшился размер груди, извините, у (Ольги) Бузовой. Вообще, она великая, в этом смысле барышня, потому что по частоте упоминаний в СМИ она конкурирует, наверное, только с президентом Российской Федерации и явно обошла премьер-министра», — сказал Швыдкой.

Свой вклад в этот процесс вносит и блогосфера, так как популярные блогеры выполняют функцию СМИ, а также социальные сети. По словам Швыдкого, подобные новостные поводы с помощью широкого распространения начинают влиять на реальность, воздействуют на информационное поле и сознание.

Журналист и первый замдиректора ТАСС Михаил Гусман заметил, что протестует против такой постановки вопроса, так как новостные агрегаторы не являются СМИ, а в самих СМИ полно и «хороших новостей». Впрочем, Швыдкой оговорился, что привел в пример Бузову лишь потому, что это первое имя, что пришло ему в голову.

«Если говорить серьезно, то отношения искусства и культуры со СМИ очень изменились, точнее, изменились отношения СМИ с культурой», — добавил Швыдкой. Он заметил, что ему, как художественному руководителю Московского театра мюзикла, не важна критика, а важны любые упоминания в СМИ и соцсетях, чтобы продать билеты.

«Это недопустимо для отношений Бродвея с New York Times. Если в этой газете плохая рецензия, она выходит на следующий день после премьеры, то на эту постановку уже никто не пойдет. У нас другая ситуация. В советское время печатали крупных авторов для критики, но сегодня у нас это почти невозможно, и это меняет отношение вообще и доверие между культурой и СМИ», — сказал Швыдкой.

«СМИ — это тоже культура. Это не нечто постороннее, это часть культуры, хотим ли мы этого, нравится это или не нравится. Но культура всегда будет существовать, вне зависимости от того, как она отражена в СМИ. Ей нельзя навредить, даже министерство культуры этого не может», — добавил он.

VI Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября 2017 года. Главной площадкой Форума стал Главный штаб Государственного Эрмитажа, Деловая площадка разместится в Российском этнографическом музее. Почти все культурные учреждения Петербурга задействованы под мероприятия Форума.

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