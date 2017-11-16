Воронежский лесопожарный центр обеспечили техникой на 50 млн рублей

Воронеж, , 14:56 — REGNUM Воронежскому лесопожарному центру вручили технику на 50 миллионов рублей — вручение состоялось 16 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Технику передал по поручению губернатора заместитель председателя правительства области Максим Увайдов. Средства на приобретение техники — 50 млн рублей — были выделены из областного бюджета.

Всего на областные средства в 2017 году было приобретено 18 колесных тракторов, 28 автомобилей, из них 22 УАЗ с повышенной проходимостью, 71 кусторез, а также тракторные прицепы, погрузчики, трелевочные устройства и тракторное навесное оборудование, лесные плуги, бороны, культиваторы. Всего — 202 единицы.

В ближайшее время техника поступит практически во все филиалы Воронежского лесопожарного центра.

Сегодня же на территории Новоусманского лесничества состоялась церемония подведения итогов ежегодной экологической акции «Живи, лес!». Всероссийская экологическая акция «Живи, лес!» проходит ежегодно с 2011 года по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства. В ее рамках проводится посадка лесов, санитарная очистка лесных территорий от мусора, общественно-просветительские мероприятия. Воронежская область активно участвует в акции — за шесть лет посажено более 300 га леса, очищены сотни гектаров от мусора, озеленены участки и скверы.

В 2017 году, объявленном Годом экологии, акция прошла во всех лесничествах Воронежской области. Было посажено 162 га леса, очищено от валежника и сухостоя 117 га, от мусора — 146 га, собрано 867 кг семян лесных деревьев. В школах прошли занятия, беседы и лекции на лесную тематику. В акции приняли участие около тысячи человек.

Почетной грамотой правительства области были награждены коллективы Бобровского, Давыдовского и Павловского лесничеств, которые приняли наиболее активное участие в акции.