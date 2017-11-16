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В Ярославской области полиция задержала китайцев за незаконный лов лягушек

Общество

Земноводные отпущены на свободу

В Ярославской области полиция задержала китайцев за незаконный лов лягушек
Иллюстрация: Pixabay.com
Лягушка

Ярославль, 16 ноября 2017, 14:40 — REGNUM  В районе деревни Зяблицы Ярославского района Ярославской области в лесном массиве на реке Пажица выходцы из КНР задержаны за незаконный вылов лягушек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

15 ноября в департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области поступило сообщение от граждан о том, что в районе деревни Зяблицы Ярославского района в лесном массиве на реке Пажица выходцы из КНР осуществляют вылов лягушек. На место выехали госинспекторы департамента и сотрудники полиции. Совместными усилиями нарушители были задержаны, при них были обнаружены орудия лова и два мешка с живыми лягушками. На берегу реки были обнаружены разделанные тушки земноводных.

«Мы не знаем, что они хотели с ними делать. То ли для медицинских целей, то ли для гастрономических хотели их использовать. Пойманные на чистом русском языке сказали, что не владеют русским языком и их отвезли в полицию», — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальник Госохотнадзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Павел Качан.

Всех изъятых живых лягушек выпустили в среду обитания, ни один представитель земноводных не пострадал — все благополучно вернулись в реку, где опять впали в спячку. Нарушители были доставлены в отделение полиции для установления личности и составления протокола.

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