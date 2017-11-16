За курение на летних террасах в Петербурге оштрафуют на 90 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 16 ноября 2017, 14:26 — REGNUM Депутаты-единороссы в Законодательном собрании Санкт-Петербурга внесли в городской парламент законопроект, предусматривающий крупные штрафы для организаций общественного питания, допускающих курение посетителей на летних террасах. Об этом ИА REGNUM сообщила 16 ноября пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия».
Депутаты хотят прекратить курение граждан на так называемых «летних» террасах (верандах), расположенных на открытом воздухе, прилегающих к помещениям кафе, в том числе на крышах заведений.
Законопроект предусматривает штрафы для индивидуальных предпринимателей в размере от 30 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — в размере от 60 до 90 тысяч рублей.
В «Единой России» считают, что это устранит правовой пробел, поскольку владельцы кафе и ресторанов сейчас избегают ответственности за то, что происходит за дверями их заведений, на открытых пространствах, которые, тем не менее, являются общественными зонами.
«Такое ограничение дисциплинирует владельцев кафе, которые в свою очередь будут строже следить за соблюдением порядка. Надеюсь, это облегчит жизнь не только некурящим посетителям кафе, но и жильцам домов, в которых располагаются такие заведения», — пояснил лидер фракции «ЕР» в Заксобрании Александр Тетердинко.
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Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября депутаты Заксобрания поддержали законопроект, согласно которому, петербуржцам запретят курить кальяны в нежилых помещениях многоквартирных домов. Курить кальян позволено будет лишь у себя в квартире. Под запрет попадают также пристройки и здания, расположенные во дворах.
Штрафовать будут лишь должностных и юридических лиц, то есть владельцев заведений. Нарушителям будет грозить штраф до 20 тыс. рублей для должностных лиц и до 50 тыс. рублей для компаний.
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Напомним, ранее Заксобрание приняло закон, согласно которому несовершеннолетним запрещен вход в кальянные. Кроме того, депутаты решили запретить продажу несовершеннолетним электронных сигарет, смесей, включая безникотиновые, и оборудования для «вейпа».
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