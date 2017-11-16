За курение на летних террасах в Петербурге оштрафуют на 90 тыс. рублей

Санкт-Петербург, , 14:26 — REGNUM Депутаты-единороссы в Законодательном собрании Санкт-Петербурга внесли в городской парламент законопроект, предусматривающий крупные штрафы для организаций общественного питания, допускающих курение посетителей на летних террасах. Об этом ИА REGNUM сообщила 16 ноября пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия».

Депутаты хотят прекратить курение граждан на так называемых «летних» террасах (верандах), расположенных на открытом воздухе, прилегающих к помещениям кафе, в том числе на крышах заведений.

Законопроект предусматривает штрафы для индивидуальных предпринимателей в размере от 30 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — в размере от 60 до 90 тысяч рублей.

В «Единой России» считают, что это устранит правовой пробел, поскольку владельцы кафе и ресторанов сейчас избегают ответственности за то, что происходит за дверями их заведений, на открытых пространствах, которые, тем не менее, являются общественными зонами.

«Такое ограничение дисциплинирует владельцев кафе, которые в свою очередь будут строже следить за соблюдением порядка. Надеюсь, это облегчит жизнь не только некурящим посетителям кафе, но и жильцам домов, в которых располагаются такие заведения», — пояснил лидер фракции «ЕР» в Заксобрании Александр Тетердинко.

Читайте также: Единороссы Петербурга не хотят видеть детей в кальянных и на кладбищах

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября депутаты Заксобрания поддержали законопроект, согласно которому, петербуржцам запретят курить кальяны в нежилых помещениях многоквартирных домов. Курить кальян позволено будет лишь у себя в квартире. Под запрет попадают также пристройки и здания, расположенные во дворах.

Штрафовать будут лишь должностных и юридических лиц, то есть владельцев заведений. Нарушителям будет грозить штраф до 20 тыс. рублей для должностных лиц и до 50 тыс. рублей для компаний.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге запретят продавать подросткам «вейпы» и электронные сигареты

Напомним, ранее Заксобрание приняло закон, согласно которому несовершеннолетним запрещен вход в кальянные. Кроме того, депутаты решили запретить продажу несовершеннолетним электронных сигарет, смесей, включая безникотиновые, и оборудования для «вейпа».

Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты Петербурга вышли на бой с «вирусным джинном» — кальянными