Помощь службы санавиации Оренбуржья получили 96 человек

Оренбург, , 14:15 — REGNUM Санавиация Оренбургской области за три с половиной месяца (с начала реализации приоритетного проекта по развитию санитарной авиации) оказали помощь 96 гражданам. Причём вылеты пришлось совершать как на территории региона, так и за его пределы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве Оренбуржья.

С 1 августа специалисты отделения экстренной консультативной помощи и медицинской эвакуации Областной клинической больницы выполнено 77 вылетов. Адресами помощи стали города Абдулино, Бугуруслан, Бузулук, Кувандык, Медногорск, Новотроицк, Орск, Пенза, Саратов, Тюмень, Челябинск, Ясный, Республика Башкирия, а также Адамовский, Асекеевский, Кваркенский, Красногвардейский, Курманаевский, Новоорский, Первомайский, Северный, Сорочинский, Ташлинский районы. В некоторые территории совершено несколько вылетов.

Вертолётом Ми-8Т транспортировано 96 человек из отдаленных территорий, из них 24 ребенка, в том числе семь детей в возрасте до одного года. В основном, вылеты связаны с проведением эвакуации в областные клиники пациентов, нуждающихся в высококвалифицированной медицинской помощи по поводу сложных травм, ожогов, нейрохирургической патологии, сердечно-сосудистых катастроф. В ходе эвакуации медицинское сопровождение обеспечивали реаниматологи, хирурги, нейрохирурги, травматологи, средние медработники.

Вылеты медиков связаны также с оказанием медицинской помощи на месте. В частности, специалистами службы санавиации выполнено девять операций.

В вертолёте есть все необходимое для оказания реанимационной помощи в процессе транспортировки пациента, в том числе кардиомонитор с дефибриллятором, следящая аппаратура, аппарат для дозированного введения лекарственных средств, аппарат искусственной вентиляции лёгких, широкий набор медикаментов, комплекты шин, два кислородных баллона для длительной эвакуации, носилки.

В работе областной службы санитарной авиации задействовано 250 врачей 28-ми специальностей, более 60 медработников среднего звена.