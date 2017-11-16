Заложники политики: «Такого противостояния России и Америки ещё не было»

Оренбург, , 13:45 — REGNUM Доктор политических наук, профессор Оренбургского института Московской государственной юридической академии Галина Шешукова дала положительную оценку решению Госдумы РФ по поводу принятия закона о СМИ-иноагентах. По её словам, зеркальный ответ был правильным. В такой ситуации молчать нельзя. Вместе с тем, в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM эксперт отметила, что принятие подобного рода решения плохо и для России, и для Америки.

«Потому что, хотим того или не хотим, раз ограничивают возможности СМИ, значит ограничивают свободу СМИ, неважно какими способами, пусть надо маркировать свои публикации инагентом, пусть надо раскрывать все финансовые источники плюс все свои действия. Это всё ограничения», — подчеркнула она.

Одновременно Галина Шешукова сделала акцент на том, что в России действует хороший закон о СМИ, принятый еще в 1990-е годы. Были тщетные попытки внести в него ограничительные правки, сейчас же пришлось пойти всё же на ограничения. Принятые ограничительные меры коснутся не только американских СМИ, но и европейских. Это всё в свою очередь, как считает эксперт, получит ещё зеркальное отражение теперь опять-таки для российских СМИ и журналистов.

После принятия в России закона о СМИ-иноагентах, по мнению Шешуковой, ожидаемы контрудары со стороны США в сторону России.

«Мы не просто вернулись к временам холодной войны. Я помню советский период, потому что читала лекции о международном положении в Советском Союзе начиная с 1970-х годов. И такого острого противостояния даже в плане лексики, в плане нагнетания не было. Думаю, что СССР был мощным государством и это учитывалось. Сейчас наш статус поддерживают только ядерные силы. Мы вторая ядерная держава, и такой характер взаимоотношений совершенно допустим. И этот закон о СМИ, и противостояние со СМИ — это ещё один шаг в сторону обострения. Всё это очень грустно», — отметила доктор политических наук.

Галина Шешукова выразила мнение, что президент США Дональд Трамп стал заложником внутренней политики, когда получил «наследство» от избирательной компании и Демократической партии.

«Пол-Америки поднялось против него (Трампа), используя всё, что можно. В этом отношении он — заложник, а мы — заложники того, что он — заложник в своей внутренней политике. Вот такого тоже не было никогда, чтобы от расстановки внутренних сил в такой степени была зависимость. И такого противостояния между государствами не было никогда», — сказала Шешукова.

Депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Мирохин (ЛДПР) считает, что принятие закона о СМИ-иноагентах назрело давно.

«И дело не в том, что мы сейчас в состоянии гибридной войны с Западом. Все иностранные СМИ до этого момента в информационном пространстве делали что хотели. А все мы знаем что СМИ — это инструмент, через который формируется общественное мнение по различным вопросам внутри страны. Поэтому, если говорить о законе, то он правильный и в первую очередь защищает наших граждан от порочной капиталистической, западной пропаганды. Это, если хотите, защита своего суверенитета и нацинтересов», — отметил парламентарий в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Стоит отметить, что закон принят в обществе неоднозначно. Так, пермский политконсультант Александр Минкович считает, что ситуация скатывается к холодной войне, и России не следовало усугублять обстановку таким законодательным решением.

Напомним, что 15 ноября Госдума РФ приняла в окончательном третьем чтении закон о СМИ-иностранных агентах. На СМИ, получившее статус иноагента, будут распространятся те же ограничения как и для НКО-иноагентов. Решение российского парламента стало зеркальной мерой России на действия США в отношении двух российских информационных агентств, которых вынудили зарегистрироваться в Минюсте США как иноагенты.