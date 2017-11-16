Нормы градостроительного проектирования Москвы сменят под проекты реновации

Санкт-Петербург, , 13:39 — REGNUM Региональные нормы градостроительного проектирования жилых территорий Москвы, которые разрабатываются, в том числе, под программу реновации, планируется утвердить до конца текущего года или в начале 2018 года. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщил журналистам главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

«До конца этого года или в начале следующего планируем принять ряд поправок в региональные нормы проектирования для Москвы. Именно под программу реновации. Там есть очень мощный призыв к возврату к здравому смыслу. Сейчас мы пытаемся совместить необходимость делать быстро и много с необходимостью делать это комфортно и с индивидуальным подходом», — сказал Сергей Кузнецов.

Он добавил, что новые нормативы станут более щадящими. Они коснутся, например, баланса использования территорий, обеспеченности территорий парковками, пожарных проездов, вентиляции, инсоляции.

«У нас нормативов против здравого смысла полно: и пожарные проезды, и инсоляция, совершенно ненужные размеры. У нас размер улицы идёт не от нормального восприятия человека, что он должен видеть другую сторону улицы и узнавать людей, которые там идут, и понимать, опасно там или нет. Всё это связано с психологией градостроительства. Это всё забыто. Зато пришли новые вещи: пожарная машина не должна стоять на проезжей части, нужен пожарный проезд. Ситуация становится абсурдна, очевидно абсурдна, но мы продолжаем усиленно её нагнетать дальше, веря в мифологию наших суждений, которые вынесены: тут пожарными вынесено, там — врачом санитарным, там экологом, который рассчитал процент зелёных насаждений, хотя мы находимся вообще не в лесу, а в городе, и надо спокойно относиться к тому, что тут деревьев меньше, чем в лесу. И как-то мы не скучаем, находясь, например, в Венеции, по тому, что там как-то мало деревьев. И в этом суть города!», — подчеркнул Кузнецов.

Напомним, ранее премьер России Дмитрий Медведев заявил о необходимости скорректировать законодательные нормы в сфере градостроения в связи с тем, что многие из них давно устарели.

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