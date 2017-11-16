Здание Госдумы на Охотном Ряду не эвакуируют

Москва, , 13:04 — REGNUM Здание Госдумы в центре Москвы на Охотном ряду и со стороны Георгиевского переулка не эвакуируют, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября. Пленарное заседание нижней палаты парламента продолжается.

Эвакуация происходит из здания приемной Госдумы и Совфеда на Моховой.

Вместе с тем массовые звонки о якобы заложенных взрывных устройствах начали поступать в различные здания по всей России 11 сентября и с тех пор привели к эвакуации по меньшей мере 1,4 млн человек из более чем 2 тыс. зданий в 170 городах страны.

Накануне Госдума отказалась принимать протокольное поручение комитету по безопасности для обращения к Генпрокурору Юрию Чайке и главе ФСБ Александру Бортникову в связи с волной «минирования» в России.

Парламентарии разработали законопроект об ужесточении наказания за телефонный терроризм. Предлагается, что максимальное наказание составит до 10 лет лишения свободы.

Ранее СМИ сообщили об эвакуации более 200 человек из здания Госдумы со ссылкой на очевидцев.

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