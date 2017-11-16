Скворцова: Смертность от туберкулеза в РФ снизилась на 17%

Москва, , 12:57 — REGNUM В России средние темпы снижения заболеваемости туберкулезом составили почти 3% в год, что в два раза превышает среднемировой темп. Об этом сегодня, 16 ноября, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на глобальной министерской конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает АГН «Москва».

По ее словам, за 2016 год смертность от туберкулеза в России снизилась более чем на 15%, а с начала 2017 года отмечено снижение на 17%.

«Целевые показатели по снижению смертности от туберкулеза в РФ были достигнуты досрочно с опережением на пять лет», — отметила Скворцова.

В России за последние пять лет сформирована трехуровневая система оказания помощи больным туберкулезом, что обеспечивает ее доступность.

Кроме того, в лечении больных активно используются телемедицинские технологии, подчеркнула она.

«Но не все проблемы, связанные с туберкулезом, решены в стране. В зоне особого внимания находятся туберкулез, ассоциированный с ВИЧ-инфекцией и с антимикробной резистентности», — пояснила глава Минздрава РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16−17 ноября в Москве проходит первая глобальная министерская конференция ВОЗ «Ликвидировать туберкулез в эпоху устойчивого развития: многосекторальный подход».

В конференции принимают участие представители 194 государств — членов ВОЗ, главы и представители учреждений системы ООН, других международных организаций,

Также участие в конференции ВОЗ по борьбе с туберкулезом примет президент РФ Владимир Путин. В рамках мероприятия состоится встреча Путина с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом.

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