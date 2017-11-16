Мособлдума обсудила ситуацию вокруг недропользования в Одинцовском районе

Красногорск, , 12:48 — REGNUM На прошедшем 15 ноября заседании специальной рабочей группы депутаты Мособлдумы, представители общественных организаций и надзорных структур, а также экологические активисты и сотрудники подмосковной компании-недропользователя «ТЭКА-сервис», обсудили законность деятельности последней на карьерах в Одинцовском районе Подмосковья.

Процесс, связанный с проведением серии мероприятий для того, чтобы устранить напряжение между экологами и предприятием, был запущен по поручению спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова. Он в свою очередь поручил урегулировать конфликт путем подробного изучения вопроса и переговоров после того, как к нему обратился трудовой коллектив «ТЭКА-сервис» с жалобой на необоснованное, с их точки зрения, давление на компанию. Ранее на состоявшемся в Одинцове круглом столе, участие в котором также приняли представители предприятия, активисты и депутаты Мособлдумы во главе с председателем комиссии по экологии и природопользованию Аллой Поляковой, стороны договорились подробнее изучить документацию вокруг деятельности компании и сформировать рабочую группу для принятия решений.

«Учреждение такой группы позволит нам понять, как можно в рамках действующего законодательства помочь и предприятию, и жителям. Мы посмотрим все документы, затем разработаем дорожную карту по выходу из сложившейся ситуации», — заявляла Алла Полякова.

Как следует из сообщения пресс-службы Мособлдумы, главным вопросом в повестке заседания было соблюдение требований природоохранного законодательства при осуществлении недропользования на территории Одинцовского района. Поскольку для соответствующей работы у «ТЭКА-сервис» имеются все необходимые лицензии и разрешения, необходимо также учесть интересы более 300 человек, входящий в трудовой коллектив организации.

По данным депутатов, «ТЭКА-сервис» ведет строительство рыбонагульных прудов с попутной добычей песков в Одинцовском районе. В ноябре 2016 года организацией была получена лицензия на разработку трех карьеров в Никольском поселении — «Никифоровское», Власово-1» и «Власово-2». При этом к разработке двух последних карьеров компания еще не приступала.

По словам генерального директора «ТЭКА-сервис» Ксении Федосеевой, компания подвергается регулярному административному давлению со стороны правоохранительных и контрольно-надзорных органов и терпит «убытки, связанные с регулярными необоснованными обращениями в различные инстанции по поводу своей деятельности». Это уже привело к тому, что по итогам 2016 года «ТЭКА-сервис» заняла первое место в Московской области по количеству проверок малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Мособлдумы со ссылкой на аппарат уполномоченного по защите прав подмосковных предпринимателей. Так, только за последние два года в отношении компании было осуществлено более 60 проверок различными органами — от Росприроднадзора до МВД.

«Несмотря на то, что наше предприятие по ситуации на сегодняшний день ни разу не привлекалось к административной ответственности, на районном уровне в местных средствах массовой информации, среди местных жителей продолжает распространяться информация о том, что мы являемся браконьерами, а также необоснованно возбуждаются уголовные дела, изымается строительная техника, документация и компьютеры. Все эти заявления не имеют ничего общего с действительностью, являются слухами и носят явный дискредитационный характер», — пояснила Федосеева.

Как отметили в «ТЭКА-сервис», понимая беспокойство экологических активистов по поводу состояния окружающей среды, недропользователь регулярно идет на уступки и ведет деятельность максимально чисто и прозрачно. Так, по договоренности с администрацией Одинцовского района и жителями Никольского поселения, карьер «Пронское» сейчас находится под круглосуточным видеонаблюдением, въезд любой техники, в том числе грузовиков, фиксируется, каждый активист может свободно наблюдать за процессом разгрузки и погрузки с помощью специального сайта.

«На территории также дежурят сотрудники частного охранного предприятия, выбранные по согласованию с местными жителями», — уточнили в компании.

Как отметили в ходе рабочей группы, проведённая по инициативе Министерства экологии Московской области экспертиза почвы показала, что карьер засыпался землёй, строительным грунтом и частично строительными отходами IV класса опасности, на что у «ТЭКА-сервис» есть все необходимые лицензии.

«Однако на данный момент, чтобы снять общественное напряжение и не нагнетать обстановку, мы приняли решение для рекультивации карьера «Пронское» использовать исключительно грунты от землеройных работ. Мы приостановили любой ввоз сюда отходов строительства, сломы зданий и сооружений», — резюмировали в компании.