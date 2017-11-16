Проекты реновации в Москве вынесут на публичное обсуждение

Санкт-Петербург, , 12:50 — REGNUM Власти Москвы перенесли итоговое заседание жюри архитектурно-градостроительного конкурса по проектам кварталов реновации. В течение двух месяцев продлится публичное обсуждение работ архитектурных бюро. Победитель будет выбран в начале 2018 года. Об этом сегодня, 16 ноября, рассказал журналистам главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Около двух месяцев будет происходить публичное обсуждение. У нас работы собраны. Должно было состояться заседание жюри, которое сейчас перенесено. Мы представили мэру предварительные итоги, план действий и получили от него указание провести дополнительное публичное обсуждение результатов, чтобы к заседанию жюри иметь срез общественного мнения, посмотреть, на что люди обращают внимание, что важно, что менее важно, какие проекты больше нравятся, какие менее и почему», — сказал Сергей Кузнецов.

По его словам, конкурс по выбору концепции площадок по программе реновации пройдет на портале «Активный гражданин» в начале 2018 года. Голосованию будет предшествовать серия публичных презентаций, на которые сможет прийти любой желающий. На презентациях будут представлены все 20 проектов. Мнение и замечания москвичей будут учитываться при выборе концепции. Однако решающее слово при выборе победителя останется за членами жюри.

«Эксперты и специалисты оценят и учтут эти замечания, а наиболее интересные и здравые будут учтены. При этом я хочу сказать, что проекты финалистов очень интересные. Представленные концепции сильно отличаются друг от друга и по организации пространства, и по высотности, и по плотности застройки, и по подходу к использованию участков», — добавил главный архитектор Москвы.

Напомним, конкурс архитекторов по реновации стартовал 25 апреля 2017 года, он проводится Москомархитектуры по поручению мэра города Сергея Собянина для выбора наилучших решений для пяти пилотных площадок в разных округах столицы. Всего было подано 133 заявки, это 291 компания, включая региональные и международные заявки. После обработки было дисквалифицировано 13 заявок по причинам не соответствия опубликованным условиям конкурса. В итоге к участию допустили 120 заявок (277 компаний). 1 августа правительство Москвы представило пять участков и 20 финалистов градостроительно-архитектурного конкурса по реновации.

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