Крымчане уверены, что название моста уже есть – «Крымский»

Симферополь, , 12:35 — REGNUM Гражданам России предложили выбрать название для строящегося моста в Крым с помощью онлайн-голосования, однако большинство жителей полуострова полагают, что кроме как «Крымский» его называть не стоит, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным информационного центра «Крымский мост», голосование открылось 16 ноября на специальном сайте http://назовимост.рф/.

Министерство транспорта России предлагает выбрать название из пяти самых популярных вариантов названия: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения.

«Когда шла подготовка к голосованию, мнение местных жителей учитывалось в первую очередь. Было важно узнать, как в Крыму и на Кубани уже называют мост, какие названия нравятся, какие прижились за время строительства моста. Мы увидели большой интерес к этой теме, поднимать которую крымчане, например, начали ещё на этапе подготовки к большой стройке. Было много дискуссий и в СМИ, и на разных интернет-площадках. Мнения разделились. Мы собрали самые популярные варианты, народные названия, которые и были вынесены на голосование», — отметили организаторы.

Помимо пяти предложенных вариантов на сайте голосования предусмотрена графа «свой вариант». Голосование продлится месяц. Официальное название моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.

Однако многие крымские общественники и рядовые граждане, проживающие на полуострове, уверены, что с мостом уже давно ассоциируется во всём мире название «Крымский», поэтому и конкурс проводить не стоило.

«Зачем изобретать велосипед? У него было название ещё до строительства».

«В народе он всё равно будет иметь название крымский!»

«Я — за Крымский мост. Потому что логично — он ведёт в Крым. Да и большинство его так и называют давно. Даже лавочка так названа», — пишут в соцсетях крымчане.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о названии моста в Крым был задан на большой пресс-конференции Владимира Путина в 2016 году. В ответ президент предложил узнать мнение людей и провести соответствующий опрос.

Данный мост будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Также напомним, что за последний год беспилотники США активно интересуются Крымским мостом — истребители 4-й армии ВВС РФ и ПВО более 100 раз за год вылетали на сопровождение американских воздушных целей и более 70 раз этими целями оказывались беспилотные летательные аппараты.

«Очевидно, что основной задачей является оперативное выявление изменений в группировке войск и сил Южного военного округа. Не исключаю, что иностранные разведки интересуют и темпы строительства Крымского моста», — рассказывал недавно журналистам командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

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