Лесничество в Красноярском крае передумало покупать иномарку за 5,4 млн

Красноярск, , 12:33 — REGNUM Руководство Кодинского лесничества, относящегося к краевому минлесхозу, расторгло контракт на приобретение автомобиля за 5,4 млн рублей и отменило ещё одну закупку — на поставку автомобиля за 1,9 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 16 ноября, в Красноярском региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ).

По данным народофронтовцев, контракт был расторгнут после их обращения в лесничество.

Уточняется, что лесничество объявило тендер на приобретение автомобиля Toyota Land Cruiser 200 Executive (8 C) 2017 года стоимостью более 5,4 млн рублей. Речь шла о самой дорогой комплектации из имеющихся, включающей в себя люк с электроприводом, хромированные боковые молдинги, обивку сидений кожей, отделку салона вставками под темное дерево, систему контроля и информирования об усталости водителя и так далее.

Также Кодинское лесничество разместило документы на закупку автомобиля Ford Mondeo в комплектации Titanium 2017 года выпуска за 1,9 млн рублей.

На вопрос, для чего приобретаются такие дорогие машины, руководитель лесничества ответил, что возникла необходимость замены автомобиля Toyota RAV-4 2008 года выпуска, который постоянно выходит из строя и требует больших затрат на ремонт.

При этом руководство лесничества сообщило о том, что сделка по приобретению автомобиля за 5,4 млн рублей отменена путём расторжения договора. Также лесничество не будет приобретать Ford Mondeo за 1,9 млн рублей. Причина — извещение заказчика об отказе.

За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился в министерство лесного хозяйства Красноярского края.

«КГБУ «Кодинское лесничество» планировало приобретение автомобильной техники для нужд учреждения. Источником финансирования должны были стать денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности. Отмечу, что данная закупка не была согласована с министерством лесного хозяйства Красноярского края», — прокомментировал и. о. министра лесного хозяйства края Владимир Векшин.

По его словам, в ходе подготовки аукционной документации и технического задания специалист лесничества, занимающийся указанной крупной сделкой, «допустил грубую ошибку»:

«А именно, ошибочно указал стоимость, марку и комплектацию транспортного средства — Toyota Land Cruiser 200 Executive (8C) 2017 года выпуска. Сделка по приобретению автомобиля была отменена. Специалист, допустивший грубую ошибку при размещении тендера, привлечён к дисциплинарной ответственности».

Глава краевого минлесхоза заверил, что с руководителями лесничеств региона проведена разъяснительная работа. В том числе им рекомендовали «приобретать для нужд учреждений автомобили типа УАЗ».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, это уже не первая закупка дорогих автомобилей, на которую обращают внимание представители ОНФ.

Например, в декабре 2014 года стало известно, что Избирательной комиссии Красноярского края понадобился автомобиль стоимостью более 3 млн рублей. В качестве причины приобретения такого дорогого авто указывались «плохо развитая сеть автомобильных дорог» и «неудовлетворительное их состояние в отдаленных районах края».

Читайте ранее в этом сюжете: ОНФ предложил избиркому Красноярского края пересесть на УАЗы