Скворцова: В РФ разработаны две новые вакцины от туберкулеза

Москва, , 12:31 — REGNUM В настоящее время в Российской Федерации разработаны две новые вакцины от туберкулеза. Об этом сегодня, 16 ноября, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на глобальной министерской конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает АГН «Москва».

По ее словам, сейчас успешно завершается первый этап клинических исследований новой рекомбинантной бустерной вакцины для профилактики туберкулеза.

Данная вакцина сможет защитить не только детей, но и взрослых, получивших в детстве прививку вакцины БЦЖ, отметила Скворцова.

«Есть подтверждения высокой иммуногенности и безопасности этой вакцины в формировании устойчивого клеточного и гуморального иммунитета при ее применении», — пояснила глава Минздрава.

Кроме того, в ближайшее время начнутся исследования новой терапевтической вакцины. Предполагается, что она позволит сократить сроки лечения туберкулеза у животных.

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявляла, что туберкулез в России планируется ликвидировать к 2030 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Москве проходит первая глобальная конференция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Ликвидировать туберкулёз в эпоху устойчивого развития: многосекторальный подход».

Участие в конференции ВОЗ по борьбе с туберкулёзом примет президент России Владимир Путин.

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