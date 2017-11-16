Власти Ленобласти помогут пенсионерам, которых обокрала начальница почты

Ломоносов, Ленинградская область, , 12:41 — REGNUM Администрация Ленинградской области решила оказать помощь пенсионерам Ломоносовского района, пострадавшим от мошенничества с пенсиями, в котором подозревается бывшая начальница почтового отделения. Сумма похищенных у стариков денег — не менее 1 миллиона рублей.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в полицию обратились пенсионеры, жители поселка Виллози. Пожилые люди сообщили, что вместе с пенсией стали получать квитанции о наличии некой задолженности по банковскому кредиту, который они не брали. При этом многие пенсионеры получили неполную пенсию, часть которой, по их мнению, ушла на «погашение задолженности» по несуществующим займам.

Органами МВД по Ломоносовскому району возбуждено уголовное дело по статьи 159 УК РФ (мошенничество).

«Установлена и задержана подозреваемая в совершении данного преступления — бывший руководитель местного почтового отделения. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения», — отметили в полиции.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, глава региона Александр Дрозденко поручил оказать возможную помощь до окончания следственных действий жителям Виллози, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Речь идет об оказании государственной социальной помощи, при необходимости — натуральной помощи в виде продуктовых наборов нуждающимся, а также возможного оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг», — отметили в областной пресс-службе.

Сейчас сотрудники социальной защиты на месте составляют списки пострадавших, оказавшихся в тяжелой материальной ситуации. Помощь им будет оказана в приоритетном порядке.