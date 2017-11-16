Автомобилисты: мэрия Ярославля ждет резонансных аварий?

Ярославль, , 12:12 — REGNUM В Ярославле автовладельцы требуют ямочного ремонта и предупреждают мэрию Ярославля о том, что сложившаяся на части дорог ситуация может привести к резонансным авариям и социальному взрыву, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, речь идет о Промышленном шоссе и проспекте Авиаторов. Последний автомобилисты называют «дырявым решетом» из-за растущего количества ям. Объезжать их становится все труднее, при этом зачастую создаются аварийные ситуации.

«Уважаемый Михаил Александрович, по поводу проспекта Авиаторов — всё понятно, «денег нет, но вы держитесь», «на следующий год в БКД, поэтому в этом году разбивайте машины и попадайте в ДТП из-за выбоин», но, может, хотя бы откровенные колдобины какой-нибудь литой смесью или крошкой засыпать? Я уж молчу про то, что проспект должен соответствовать ГОСТУ, на который городские власти давно плевали… Просто прошу сделать так, чтоб по проспекту можно было нормально проехать. Зима-зимой, но такими темпами он скоро станет не проездным на участке вдоль Тверицкого бора» — обращается в группе «Дороги Ярославля» житель областного центра к директору департамента городского хозяйства Михаилу Кузнецову.

В комментариях его горячо поддерживают.

«Каждая яма — это риск потерять человеческую жизнь. Пора уже власти это понять. Любая резонансная авария из-за ямы с жертвами может вызвать социальный взрыв» — пишет один из участников группы.

Ситуация же, которая сложилась на Промышленном шоссе, и вовсе показала полное бессилие городских властей: ежедневно у переезда перед развязкой на новый мост автолюбители пробивают колеса.

Иногда число тех, кто ставит «запаски» на обочине, достигает 10. Попытки засыпать опасное место ни к чему не привели, автовладельцы продолжают пробивать колеса своих «железных коней».

В связи с этим жители Ярославля спрашивают: где хотя бы локальный ямочный ремонт? Он что, вообще не проводится?

На это корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля пояснили: проводится.

«Но в данный момент температурный режим не позволяет проводить ямочный ремонт литой смесью. Его можно делать, только когда стоит устойчивая, сухая, морозная погода от — 5 и ниже. Поэтому прямо в эти дни, когда такая сырость, заниматься дорожными работами, в том числе и ямочным ремонтом, невозможно. Прокуратура не разрешает в положительные температуры это делать, в воду литой асфальт никто не льет. Давайте подождем день-два» — пояснили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

«На Промышленном шоссе просто засыпать ямы крошкой невозможно, поскольку там ходят большегрузы, они тут же ее всю растащат. Сейчас специалисты посмотрят, аварийная там ситуация или нет, потому что мы в этом году Промышленное шоссе очень много делали картами. А на следующий год уже запланируем ремонт большими картами. Сейчас же осталось только ждать, когда можно будет приступать к заделке ям литым асфальтом» — пояснила сотрудница ДГХ мэрии Ярославля Наталья Климчук.

Она вновь напомнила про то, что проспект Авиаторов вошел в программу БКД на 2018 год.

«Проспект Авиаторов полноценно сделаем на следующий год. По аварийным ямам, если там действительно есть такие с глубиной выше допустимого — при наступлении подходящего температурного режима посмотрим, что можно сделать литым асфальтом. Он у подрядчика есть, сейчас график составляем, и начнем работать» — сказала Наталья Климчук .

По словам представителя ДГХ, задание «Агентству по муниципальному заказу ЖКХ» на устранение аварийных выбоин дано, адреса всем известны.