Ольга Тихонова, , 14:25 — REGNUM

В Самарской области Ирина Королева судится с администрацией Волжского района и ее руководителем Евгением Макридиным за то, чтобы в поселке Смышляевка на стеле в честь павших в годы Великой Отечественной войны односельчан было увековечено имя ее деда Каурова Егора Ивановича, погибшего на фронте в Великую Отечественную войну. Как сообщила Королева корреспонденту ИА REGNUM, на прием к Макридину ей удалось попасть, только обратившись в приемную президента РФ.

Прежде чем изложить историю о «чиновничьей невменяемости», следует отметить, что в Книге памяти Самарской области имя Каурова Егора Ивановича, погибшего в 1942 году, указано, как и документах военного архива Минобороны РФ. Но этот факт не являлся аргументом для районных чиновников. Как, впрочем, и федеральное законодательство, и Конституция России, дающие права гражданам по запросу восстановить документы и увековечить память погибших на полях сражений за Родину. В общей сложности внучка погибшего в годы Великой Отечественной войны красноармейца добивается увековечивания имени деда восемь лет.

Вечная память героям

Красноармеец Егор Иванович Кауров героически погиб 28 июля 1942 года, защищая Родину от немецких захватчиков. На основании Книги памяти (том 11, страница 85) алфавитной книги призванных и отправленных в войска в 1941—1942 годах и данных объединенной базы «Мемориал» Центрального архива Минобороны РФ значится: красноармеец, стрелок Кауров Егор Иванович 1904 года рождения. Призвался на фронт из Смышляевки. Место захоронения: Орловская область Никольский (ранее Ливенский) район, деревня Ростани, восточнее 2 км. Последнее место службы 307-я стрелковая дивизия. Захоронен в братской могиле.

В Ливенском районе Орловской области летом 1942 года была развернута операция, известная под названием «Ливенский щит». По данным историков, там прошли ожесточенные бои. За восемь суток боев немцы потеряли 30 тыс. солдат убитыми и ранеными, 132 танка и самоходных орудия, множество другой техники. Потери наших войск составили 20 тыс. убитыми и ранеными, 85 орудий и минометов, 70 танков. Сами Ливны пришлось оставить, однако обескровленных гитлеровцев остановили под Ельцом, и уже через месяц Ливны были отбиты. В память о событиях лета 1942 года на месте самых кровопролитных боев установлен мемориал «Ливенский щит».

По словам Ирины Королевой, она хоть и родилась в поселке Смышляевка, но не жила там много лет. В 2006 году она оформляла там дом в наследство в местной администрации и увидела, что рядом установлена стела памяти землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Она подошла и стала читать выбитые на табличках фамилии.

«Фамилии моего деда Каурова Егора Ивановича, который призывался из Смышляевка, я не обнаружила, — пояснила внучка фронтовика. — В администрации служащий мне сообщил, что таблички устанавливаются постепенно, так как бюджет не позволяет. В следующий раз мне довелось приехать в Смышляевку в 2010 году, а потом и в 2015-м, но имя моего деда на стеле так и не появилось. Так началось мое «хождение по мукам». Сначала в администрации мне отвечали, что установят, потом, что установили. Представляете, имени деда нет, а мне говорят — есть. Потом я пыталась попасть на приём к руководителю администрации Брызгалову. Но меня не принимали, ссылаясь на то, что я не житель Смышляевки. Когда я все-таки попала на прием к Брызгалову, он заявил, мол, ему доложили, что фамилия моего деда выбита на стеле. Цинизм высшей степени! В 2016 году я обратилась в военный комиссариат Самарской области, приложила все документы, даже копию похоронного извещения, которое получила моя мама. Спасибо военкомату, они нашли документы о деде, даже о его призыве».

Война с чиновниками

Королева обратила внимание на то, что военный комиссариат Самарской области дважды посылал запросы в местную администрацию, пока не добился ответа.

«Наконец заместитель руководителя администрации Смышляевки Жукова сообщила, что фамилия моего деда будет внесена весной 2017 года, — продолжила внучка фронтовика. — Я наивно полагала, что 9 мая меня пригласят на торжественную церемонию установки таблички. Когда 10 мая я не обнаружила фамилии, обратилась в приемную президента с просьбой помочь записаться на приём к руководителю Волжского района Макридину Е. А. Ответ Макридина от 13.06.2017 года меня потряс. Мне в пункте 6 (в самом конце письма) сообщили «…фамилии (во множественном числе) дедушки указана справа» (умершие в мирное послевоенное время). И что «моя «информация» не подтвердилась». То есть фамилия моего деда была выбита справа, где находятся имена воевавших в Великую Отечественную войну и умерших в мирное время. Причем для меня очевидно, что под выбитыми буквами «Кауров Е. И.» проглядывают другие буквы. Цинизм ещё и в том, что о моём дедушке они написали в ответе одновременно с проблемами ЖКХ, то есть фактически уравняв ценность человеческой памяти с канализацией».

Королева пошла в суд. Она обратилась с административным иском на незаконные действия администрации Волжского района. Районный суд признал действия администрации незаконными.

«На суде представитель администрации Харенкова задала мне циничный вопрос: «И какие моральные мучения Вы испытали, когда получили ответ, что дед умер в мирное время?» Администрация ещё и обжаловала решение в областном суде. Третьими лицами, кроме военкомата, была заявлена администрация Самарской области. На суд их представитель не явился, в ответе указано, что мой дед умер в годы Великой Отечественной войны. То есть правительство не видит разницы между погибшими и умершими. Кроме того, видимо, второпях устанавливая памятную табличку, фамилию моего деда наложили на чужую фамилию, наверное, у этого человека нет родственников, чтобы заступиться. Харенкова еще сказала на суде: «Какая разница: справа, слева, умершие или погибшие». А исполняющая обязанности руководителя аппарата Волжского района Бесперстова в письме от 23 августа этого года сообщила мне и заместителю прокурора, что я «распространяю ложную информацию повсеместно», — рассказала женщина.

Памятник в Смышляевке разделен на две зоны, но никаких определительных знаков нет, пояснила Королева. Слева обозначены списки погибших, справа — умерших после войны ветеранов.

«На суде администрация Волжского района даже не извинилась, что моего деда отнесли к умершим после войны. Напротив, прокомментировали: «Ну и что, кто, кроме Вас и Бабича (представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич), читал это письмо? Какие муки Вы испытали?» — отметила Королева.

Судебные документы

Из административного иска Ирины Королевой:

«Административным истцом был поставлен вопрос об отсутствии данных деда, Каурова Егора Ивановича, погибшего в годы Великой Отечественной войны 26.07.1942 г. в деревне Ростани Ливенского района Орловской области, на памятнике-стеле в п. Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области. Ранее административный истец неоднократно обращался по вопросу увековечения памяти деда, в том числе и в приемную президента. Администрацией Волжского района в адрес приёмной президента от 09.09.2016 г. К-17/1029 (6−88) предоставлена информация о том, что имя геройски погибшего деда административного истца будет добавлено на памятную доску весной 2017 г. На момент обращения административного истца к Макридину Е. А. 15.05.2017 г. информация на памятнике отсутствовала. В ответе муниципального района Волжский Самарской области от 13.06.2017 г. К-17/436(6−31) указано, что информация не подтвердилась, и имя деда «указано справа (умершие в мирное послевоенное время). Представленная заведомо ложная информация оскорбляет память погибшего воина, который, по мнению административного ответчика, умер в мирное время, наносит моральный ущерб семье погибшего, искажает историю Российского государства, запечатленную в Книге памяти павших в годы Великой Отечественной войны».

Административный истец, исходя из содержания норм материального права, намерен взыскать моральный ущерб с ответчика в сумме 1 млн рублей и направить всю сумму на содержание воинских захоронений Самарской области и поддержки общественных фондов РФ.

«Административным ответчиком представлена недостоверная информация в письме № К-17/436 (6−31) от 13.06.2017 г. о том, что имя деда административного истца, Каурова Егора Ивановича, погибшего в годы Великой Отечественной войны 26.07.1942 г. в деревне Ростани Ливенского района Орловской области, внесено на памятник-стелу в п. Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области «справа» как «умершие в мирное послевоенное время». Это подтверждается ответом правительства Самарской области № К-9/7605 от 26.07.2017 г. Нарушен также порядок рассмотрения обращений граждан: вопрос об увековечении памяти погибшего воина, решение которого не входит в компетенцию администрации, а входит в компетенцию администрации г.п. Смышляевка, не был направлен в соответствующий орган или должностному лицу, в компетенцию которых входит».

Что говорят чиновники?

В приемной администрации Волжского района, куда корреспондент ИА REGNUM обратился за комментарием, предварительно проконсультировавшись, женский голос отрезал:

«Мы не имеем отношения к этому. Все вопросы к администрации Смышляевки».

Начальник организационного отдела администрации поселка Смышляевка Татьяна Павлова охотно сообщила ИА REGNUM, что хозяйственных книг у них нет, поэтому для того, чтобы занести имя фронтовика на стелу, необходимо было получить подтверждающие документы, который представил областной военный комиссариат.

«Никаких сложностей с увековечиванием Каурова Егора Ивановича не было, — заверила чиновница. — 24 апреля 2017 годы его имя было нанесено на стелу. Такую процедуру мы проводим раз в год перед 9 мая. Не понимаю, чем Королева недовольна. У нас есть договор со специальной организацией, которая ремонтирует таблички с фамилиями, наносит имена. Все сделано по закону. Мастер сначала написал карандашом, а затем выбил фамилию. Непонятно, почему его внучка считает, что имя деда нанесено на другую фамилию. Такого быть не может. У нас за стелой следит Совет ветеранов».

Что касается нанесения имени фронтовика справа, где значатся фамилии участников Великой Отечественной войны, умерших в мирное время, Павлова предположила:

«Может быть, районная администрация перепутала лево — право. У нас ведь как — виноваты во всем чиновники. Крайних же нужно искать».

Отметим, что с решением районного суда стороны не согласились, апелляционную жалобу рассмотрит Самарский областной суд.

Напомним также, в марте этого года главой Волжского района был назначен Евгений Макридин, который ранее возглавлял Красноармейский район. По информации властей, он был одним из 18 кандидатов, подавших документы на участие в конкурсе на должность главы Волжского района. Предыдущий глава района Александр Баландин был назначен руководителем областного минстроя.